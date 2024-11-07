Рижанка отправила 14-летнего сына в Лиепаю по делам. У мальчика был билет на автобус туда и обратно. Подросток без проблем добрался до города ветров, но когда хотел сесть в автобус, чтобы поехать обратно в Ригу, водитель не пустил его в общественный транспорт. Застряв в Лиепае, ребенка и мать в Риге охватила сильная тревога, передает Bez Tabu.

Рижанка Линда купила для своего 14-летнего сына билеты на автобус «Lux Express» до Лиепаи и обратно. Билеты были куплены со школьной скидкой.

«Сын позвонил и сказал, что его не пустили в автобус, водитель его выгнал. Надо предъявить удостоверение личности или паспорт», - рассказывает мать парня Линда.

Мальчика попросили предъявить документ, подтверждающий право на место в автобусе со скидкой.

«Я сказал сыну, чтобы он дал телефон водителю. Я рассказал ему ситуацию. Я предложила показать ему свой паспорт, который подтверждает, что он мой ребенок. Я спросила, мол, он разве не видит, что он школьник, на что тот ответил: «То, что я вижу, это одно, а правила – другое – он должен предъявить документ», - вспоминает Линда.

Дополнительное беспокойство вызвала севшая батарейка на телефоне сына: мать не была уверена, пустили ли ребенка в автобус.

«Я позвонила в офис «Lux Express» [в Риге]. Терпеливо слушала музыку час и восемь минут! Я не знаю, где мой сын, потому что потеряла с ним связь. При этом в Интернете я нашла, что в Эстонии тоже есть офис. Позвонил в Эстонию, трубку взяли через 30 секунд», - рассказывает женщина. Линда узнала от эстонцев, что ее сына не пустили в автобус.

«Нет вообще человечности! Слуга правил! В «Lux Express» заявили, что не знают, что делать. Было рекомендовано обратиться в полицию. Полицейский будет бегать по городу в поисках моего ребенка?!», - недоумевает мать.

Надеясь, что мальчик сможет зарядить телефон, Линда купила еще один билет на рейс и отправила его сыну. К счастью, спустя некоторое время, зарядив телефон, он ответил.

При участии журналистов были проверены видеозаписи, на которых слышен разговор подростка с водителем автобуса; мальчик не смог предъявить ни одного документа, даже школьного удостоверения, сообщил Алдис Кибенс, менеджер по развитию бизнеса в странах Балтии компании «Lux Express».

«Мы просим документ, который поможет нам убедиться в том, что эта [школьная] скидка действительно положена. Он не смог предъявить ни одного документа. Оказалось, что у молодого человека также не было денег, чтобы доплатить за полный билет», - указал Кибенс.

Также на записи слышно, как парень говорит, что он из Лиепаи. Скорее всего, подросток сказал это из-за волнения, но, услышав это, водитель посчитал, что мальчику безопаснее остаться в Лиепае.

«В этой ситуации, на мой взгляд, водитель отреагировал очень ответственно, отказав молодому человеку в поездке, чтобы уберечь его от опасной ситуации, отвезя его в Ригу без документов и денег», - отметил представитель компании.