Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Сколько стоит это турне?» Рижская дума в большом составе радуются слонихе Зузе в Японии 2 1487

Наша Латвия
Дата публикации: 07.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Сколько стоит это турне?» Рижская дума в большом составе радуются слонихе Зузе в Японии

Рижане совершенно справедливо были раздражены увиденным в социальных сетях, а именно тем, что улыбающееся и радостное руководство Риги в эти трудные времена, когда везде говорят об экономии и затягивании поясов, размещает в социальных сетях фотографии, на которых большое количество чиновников, находится в город-побратиме Риги Коби в Японии, где, среди прочего, посещает зоопарк Зузе, где нынче живет слониха, которая когда-то жила в Латвии.

В комментариях под фотографиями, размещенными мэром Риги Кирсисом в своем микроблоге «X», чувствуется растерянность и недовольство, а также недоумение по поводу того, во сколько обошлась такая поездка, а кто-то смеется над тем, как вообще можно было подать заявку на такую экскурсию, считая, что это, должно быть, чрезвычайно важная работа.

Отметим, что Рига и японский город Кобе в этом году отмечают пятидесятилетие дружбы. В честь этого события в начале ноября в Коби была приглашена делегация Рижской думы и бизнесменов, во время визита они также посетили Зузе, слониху, родившуюся в столичном зоопарке Латвии и очень известную сейчас в Японии.

Латвийская делегация подарила слонихе сердечный подарок с родины – деревянный брусок с выгравированным поздравлением, похожий на тот, с которым она играла в детстве.

×
Читайте нас также:
#рижская дума
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео