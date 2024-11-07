Рижане совершенно справедливо были раздражены увиденным в социальных сетях, а именно тем, что улыбающееся и радостное руководство Риги в эти трудные времена, когда везде говорят об экономии и затягивании поясов, размещает в социальных сетях фотографии, на которых большое количество чиновников, находится в город-побратиме Риги Коби в Японии, где, среди прочего, посещает зоопарк Зузе, где нынче живет слониха, которая когда-то жила в Латвии.

В комментариях под фотографиями, размещенными мэром Риги Кирсисом в своем микроблоге «X», чувствуется растерянность и недовольство, а также недоумение по поводу того, во сколько обошлась такая поездка, а кто-то смеется над тем, как вообще можно было подать заявку на такую экскурсию, считая, что это, должно быть, чрезвычайно важная работа.

No bērnīnas mīļa Zuze, bet:

1) 12 cilvēku delegācija? Kurš par to samaksāja? Es kā ārsts nevaru atlauties uz Japānu aizceļot.

2) Otrajā bildē ir bullhook jeb āķis, ar ko ziloņus sāpīgi baksta. Iesaku painteresēties par Zuzes labklājību un cik bieži tas moku rīks tiek lietots. — Gundega Skruze-Janava (@GundegaFelicity) November 7, 2024

Отметим, что Рига и японский город Кобе в этом году отмечают пятидесятилетие дружбы. В честь этого события в начале ноября в Коби была приглашена делегация Рижской думы и бизнесменов, во время визита они также посетили Зузе, слониху, родившуюся в столичном зоопарке Латвии и очень известную сейчас в Японии.

Латвийская делегация подарила слонихе сердечный подарок с родины – деревянный брусок с выгравированным поздравлением, похожий на тот, с которым она играла в детстве.