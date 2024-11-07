Летом этого года совет министров Евросоюза постановил — продлить статус временной защиты "гражданам третьих государств, бегущих от войны в Украине", до 4 марта 2026 года.

Между тем в нашей республике подходит крайний срок целого ряда мероприятий –

возмещения за проживание и питание гражданского населения Украины

компенсации затрат на лекарства и медицинские товары

оплата сверхурочных работников сиротских судов и социальных служб самоуправлений.

"Время поддержки оказания указанных мероприятий в Законе ранее продлевалось три раза", — отмечено в информационном материале МВД. Но не беда, сделаем и в четвертый!

Американский домен

Отныне в нашей стране будет обеспечено постоянное поддержание информационной базы на тему, какие блага предоставляются гражданским жителям Украины. Здесь вот что интересно: "интеграция" имеющихся данных произойдет до 31 марта, причем создан будет ресурс www.ukraine–latvia.com.

По этому адресу можно судить, что мы имеем дело с так называемым доменом первого уровня, регистрацией коего занимаются исключительно в США. Соответственные органы ЛР присуждают имена сайтов, заканчивающиеся на lv, или, в случае публичных учреждений, gov.lv. Судя по всему, "украинская" страница Латвии будет весьма эксклюзивной — ну и за аренду подобного адреса придется уплатить более серьезную денежку.

"Всем министерствам, государственным учреждениям, самоуправлениям соответственно компетенции", будет положено "в рамках имеющихся ресурсов", но в то же время — "постоянно" — проводить "информирование персон о возможностях законного пребывания, местах размещения в Латвийской Республике и возможной поддержке, насколько возможно, на украинском языке".

Информационный телефон от Фонда общественной интеграции, которым смогут воспользоваться украинцы, будет обеспечивать звонки как по рабочим, так и по выходным дням, до 23 часов. В Латвии такого рода сервис не предоставляется никем, кроме экстренных и аварийных служб.

"По необходимости", теперь будут создаваться на местах единые пункты координации государства и самоуправлений, оказывающие помощь иммигрантам с Украины. В них будут задействованы Министерство умного развития и регионального развития, МВД, Министерство благосостояния, Министерство здоровья, Фонд общественной интеграции, негосударственные организации. Управление по делам гражданства и миграции продолжит регистрацию беженцев в Регистре физических лиц.

Обеспечить круглосуточным транспортом

Вот еще весьма интересная статья расходов на украинцев в 2025 году: "Привлечение и использование транспортных средств самоуправлений или юридических лиц для транспортировки гражданских жителей Украины на территории Латвийской Республики, когда недоступно или невозможно использование услуг общественного транспорта или услуг дотируемых маршрутов регионального значения (например, с не координируемым прибытием или привозом гражданских жителей Украины в выходные дни, в ночное время, прибытия одновременно большого числа людей и в др. случаях)".

Да уж, такой заботливый сервис по перевозке и не снился малообеспеченным и многодетным жителям нашей, национальной, глубинки, куда уже давно не ходят поезда, а рейсовые автобусы добираются через пень–колоду.

И опять же, о массовости потенциальной миграции украинцев в латышские края. Здесь, видимо, разработчики плана, завизированного министром внутренних дел Латвии Рихардсом Козловскисом ("Новое Единство") и насчитывающим в виде ассигнований на 2025 год ни много ни мало 80 591 037 евро, показывают, что они что–то знают!

Кому, как не силовикам ЛР, быть в курсе, что вдруг, откуда ни возьмись, ровный ручеек бегущих с Украины в Европу вновь превратится в бурную реку. Вероятно, какие–то грандиозные события зреют, а нам не говорят…

Откуда они приезжают?

Впрочем, рейсовые предпочтения украинцев, прибывающих в ЛР, весьма загадочны. Ведь подавляющее большинство в 2024 году, по данным до октября, прибыло, по статистике МВД, через КПП международного аэропорта Рига — 63%.

Так как с Украиной никакого воздушного сообщения нет уже скоро как 3 года, и даже Зеленский вынужден сначала поездом добираться до базы НАТО в польском Жешуве, а затем на самолете ВВС США летать по заграницам — то по логике выходит, что воздушные путешественники–украинцы сначала прибыли в какую–то страну Евросоюза, а затем решили полететь в Латвию.

Охота к перемене мест, конечно, похвальна — но, с одной стороны, почему бы первому государству, куда они сподобились прибыть (по географии таковыми могут быть граничащие с Незалежной страны ЕС — Польша, Словакия, Венгрия и Румыния) — не взять на себя полный спектр услуг и заботы?

С другой стороны, перевозка людей и багажа самолетами сама по себе свидетельствует об определенном, достойном уровне материального обеспечения прибывающих. А здесь у нас, выходит, отнюдь небогатые самоуправления должны раскошеливаться на бесплатный трансфер.

Все эти вопросы у нас в республике уже три года задавать отчего–то все стесняются, но от этого они не перестают существовать. А равно и такая загадочная тенденция: свыше трети приезжающих в Латвию украинских граждан пересекало в текущем году границу со стороны сухопутных КПП России (27%) и Беларуси (10%). С чего бы такая забота Путина и Лукашенко?

О коварстве Кремля и разжижении мозгов Брюсселя

На самом деле, то обстоятельство, что в Латвии в 2024 году "с нуля" регистрировалось в среднем 468 гражданских жителей Украины в месяц, является отражением куда более общей и масштабной тенденции. Бегство населения с Украины продолжается, и, более того, имеет тенденцию к расширению.

Это означает, что не только сокращается количество потенциальных призывников, но и экономическая база государства. Уехавшие не работают на родине, не платят налогов. Не они восстанавливают нормальную жизнь после ударов РФ по инфраструктуре. О массовой эмиграции детей с Украины и говорить нечего — страна переживает беспрецедентную в Европе демографическую катастрофу.

Соответственно, каждый год продления евробюрократами статуса украинских беженцев, означает долгосрочное истощение ресурсов и Евросоюза, и самой Украины. Единственным же достойным выходом было бы направить эти миллиарды евро для создания условий жизни, работы, обучения беженцев с военных зон востока и юга, в регионах центра и запада Украины. То есть на землях, которые гарантированно останутся государством, вне зависимости от исхода военной кампании и потенциальной демаркационной линии перемирия.

Но вместо этого Брюссель фактически подыгрывает тактике Москвы — ведь ей было бы выгодно обескровливание воюющей страны, лишающее ее и защитников, и тружеников, и будущего.

Думается, 9080 украинцев, которые ныне работают в ЛР — из общего числа в 46 512 зарегистрированных гражданских жителей, могли бы найти более выдающееся применение своим способностям на родине. Конечно, если бы ее руководство совместно с властями стран ЕС поставило эту цель.