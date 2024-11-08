11 и 18 ноября почетные семьи в поездах смогут ехать бесплатно

Дата публикации: 08.11.2024
В День Лачплесиса, 11 ноября, и в день провозглашения независимости Латвийской Республики, 18 ноября, почетные семьи в поездах на всех маршрутах смогут ездить бесплатно, сообщили агентству LETA представители АО "Pasažieru vilciens".

В компании отмечают, что в указанные праздники члены многодетных семей и семей с детьми-инвалидами смогут получить бесплатный билет во всех кассах «Pasažieru vilciens» или в поезде у кондуктора при предъявлении удостоверения «Почетная семья» (Goda ģimene), документа, удостоверяющий личность (ID-карта или паспорт), ученического или студенческого билета. Эти документы необходимо предъявлять как при покупке билета на поезд, так и кондукторам во время поездки.

Также 17 и 18 ноября произойдут изменения в расписании поездов. Из них четыре рейса будут отменены 17 ноября, 13 рейсов — 18 ноября, а шесть дополнительных рейсов будут запланированы на 18 ноября.

В компании также отмечают, что в предпраздничные и праздничные дни вместо обычных трехвагонных поездов на более длинные маршруты, например Зилупе, Краслава, Даугавпилс, Валмиера и Валга, будут выпущены шестивагонные поезда.

Расписание поездов, опубликованное на сайте и в мобильном приложении Vivi, которое можно увидеть на 10 дней вперед, уже включает эти изменения.

Ранее сообщалось, что в прошлом году общий оборот Pasažieru vilciens составил 59,788 млн евро, что на 14,4% больше, чем в 2022 году, однако прибыль компании снизилась в несколько раз и составила 3177 евро.

Компания Pasažieru vilciens была создана в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых "Latvijas dzelzceļš". Ранее Pasažieru vilciens была 100%-ной дочерней компанией "Latvijas dzelzceļš", но в октябре 2008 года была преобразована в государственную компанию.

Автор - Юлия Баранская
