«Это показывает, что происходит в обществе...» - люди возмущены увиденным в латвийском магазине 4 2091

Наша Латвия
Дата публикации: 08.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Это показывает, что происходит в обществе...» - люди возмущены увиденным в латвийском магазине

Очередную дискуссию в микроблоге «X» начал Мадара, которая поделилась довольно грустным наблюдением в магазине. Она заметила, что детские смеси снабжены бирками против краж.

«Сегодня мое внимание привлекла очень строгая противоугонная система. Невероятно грустно, это ошеломляет и грустно, что у кого-то есть нужда красть детское питание. Цены, конечно, космические, на мой взгляд, специализированное детское и детское питание должно иметь более низкую ставку НДС и их цены должны контролироваться государством», - написала женщина.

«То же самое – бирки от краж на дешевом пиве. На вине и т. д. такого нет. Это показывает в каком-то смысле то, что происходит в обществе, но то, о чем мы не знаем... То же самое и с упаковками кофе – на них тоже, как правило, стоят такие ситечки...Я согласен, что молочная смесь должна быть доступнее, ведь есть молодые мамы, которым это нужно!!», - ответил в комментариях один из пользователей.

«Спустя 8 лет цена «Кабрита» не изменилась. Но, конечно, это недешево. Опять же, «Кабрита» — один из самых дорогих вариантов, есть более дешевые альтернативы», — говорит другой комментатор.

«Не нужда, а воровство для перепродажи. Кофе перепродается таким же образом. Иногда еще и алкоголь. Это не совсем так, что воруют только детскую еду», - указал третий.

