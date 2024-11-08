Очередную дискуссию в микроблоге «X» начал Мадара, которая поделилась довольно грустным наблюдением в магазине. Она заметила, что детские смеси снабжены бирками против краж.

«Сегодня мое внимание привлекла очень строгая противоугонная система. Невероятно грустно, это ошеломляет и грустно, что у кого-то есть нужда красть детское питание. Цены, конечно, космические, на мой взгляд, специализированное детское и детское питание должно иметь более низкую ставку НДС и их цены должны контролироваться государством», - написала женщина.

Šodien acīs iekrita šī ļoti stingra pret zagšanas sistēma.

Prātam neaptverami skumji, ka kādam ir vajadzība zagt bērnu piena maisījumu.

Cenas protams kosmosā, manuprāt specializētam zīdaiņu um bērnu ēdienam būtu jābūt ar mazāku pvn likmi un to cenas jākontrolē valstij. — Madara Blumberga (@bergblumba) November 7, 2024

«То же самое – бирки от краж на дешевом пиве. На вине и т. д. такого нет. Это показывает в каком-то смысле то, что происходит в обществе, но то, о чем мы не знаем... То же самое и с упаковками кофе – на них тоже, как правило, стоят такие ситечки...Я согласен, что молочная смесь должна быть доступнее, ведь есть молодые мамы, которым это нужно!!», - ответил в комментариях один из пользователей.

«Спустя 8 лет цена «Кабрита» не изменилась. Но, конечно, это недешево. Опять же, «Кабрита» — один из самых дорогих вариантов, есть более дешевые альтернативы», — говорит другой комментатор.

«Не нужда, а воровство для перепродажи. Кофе перепродается таким же образом. Иногда еще и алкоголь. Это не совсем так, что воруют только детскую еду», - указал третий.