Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Адажской базе почтят память павших солдат 2 952

Наша Латвия
Дата публикации: 08.11.2024
LETA
Изображение к статье: На Адажской базе почтят память павших солдат

Сегодня на Адажской военной базе пройдут памятные мероприятия в честь военнослужащих Латвии и союзников, которые потеряли жизни при выполнении боевых задач, сообщили агентству ЛЕТА в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск.

Мероприятие "Ночь солдат", посвященное памяти павших воинов, посетят министр обороны Андрис Спрудс, парламентский секретарь Министерства обороны Атис Швинка, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и командир механизированной пехотной бригады сухопутных войск полковник Оскар Кудлис.

С 10 до 14 часов на Адажской военной базе и в ее окрестностях будет организован забег "Железные люди - 2024", посвященный памяти павших солдат и призванный способствовать здоровому и активному образу жизни. Посредством участия в забеге военные пожертвуют деньги семьям погибших военнослужащих.

В 16 часов в часовне Адажской базы соберутся родные павших солдат и товарищи по службе, чтобы в общих молитвах помянуть погибших.

После богослужения начнется "Ночь солдат" у памятника погибшим воинам. В честь погибших будет произведено одиннадцать залпов.

×
Читайте нас также:
#база в Адажи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео