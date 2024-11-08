Сегодня на Адажской военной базе пройдут памятные мероприятия в честь военнослужащих Латвии и союзников, которые потеряли жизни при выполнении боевых задач, сообщили агентству ЛЕТА в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск.

Мероприятие "Ночь солдат", посвященное памяти павших воинов, посетят министр обороны Андрис Спрудс, парламентский секретарь Министерства обороны Атис Швинка, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и командир механизированной пехотной бригады сухопутных войск полковник Оскар Кудлис.

С 10 до 14 часов на Адажской военной базе и в ее окрестностях будет организован забег "Железные люди - 2024", посвященный памяти павших солдат и призванный способствовать здоровому и активному образу жизни. Посредством участия в забеге военные пожертвуют деньги семьям погибших военнослужащих.

В 16 часов в часовне Адажской базы соберутся родные павших солдат и товарищи по службе, чтобы в общих молитвах помянуть погибших.

После богослужения начнется "Ночь солдат" у памятника погибшим воинам. В честь погибших будет произведено одиннадцать залпов.