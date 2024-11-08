Плохое планирование, непродуманные маршруты, вечные просьбы о допфинансировании, - такой увидел Госконтроль сферу региональных пассажирских перевозок. Впереди оптимизация и сокращение рейсов, признает министр сообщения. В общем – ничего хорошего, пишет портал grani.lv.

Еще летом Госконтроль проверил ситуацию с региональными пассажирскими перевозками и сделал выводы: все организовано из рук вон плохо. Подход к этой сфере — не рачительный и экономически не продуманный.

Всего в региональных перевозках ежегодно выполняется 1,5 миллиона рейсов с использованием 1060 автобусов.

При этом пассажирооборот в 2023 году оказался на 15% ниже запланированного (825,1 пас/км вместо ожидаемого 975,6 пас/км).

Потребность в маршрутах в целом оправдана, тем не менее количество рейсов на 38% маршрутов установлено выше, а на 25% маршрутов — ниже, чем определено законом.

Сеть автобусных маршрутов, разработанная VSIA «Autotransporta Direkcija» и одобренная Советом общественного транспорта, не построена в соответствии с четким и прозрачным подходом. А отсутствие данных для оценки потребностей передвижения жителей между населенными пунктами не позволяет убедиться в том, что маршрутная сеть отвечает этим потребностям.

В 2023 году на компенсацию убытков перевозчикам за выполненные рейсы из госбюджета было выделено 62,8 млн. евро.

На обеспечение перевозок регулярно запрашивается дополнительное финансирование, но при этом объем маршрутной сети регионального значения не пересматривается.

И вот сейчас в программе TV24 «Ziņu TOP» выступил министр сообщения Каспарс Бришкенс («Прогрессивные»), который фактически озвучил реакцию министерства. Она — не в пользу пассажиров, не в пользу водителей и не в пользу перевозчиков.

Министр заявил, что регулярно получает новости из регионов, где серьезной проблемой становятся большие потери перевозчиков. По мнению Бришкенса, виновата неудавшаяся реформа, так называемое открытие рынка, которое исказило конкуренцию. Долгосрочные контракты с фирмами себя не оправдали, ибо ситуация сегодня (те же цены на топливо, например) меняется быстро, а контракты опираются на стабильность, которой нет. В итоге тарифы не соответствуют рынку, перевозчики получают убытки, которые государству приходится компенсировать.

Также ситуацию не улучшает отсутствие водителей в отрасли.

В итоге прогноз министра звучит так: уже в начале нового года станет ясно, что на региональные перевозки денег не хватает. Хочешь-не хочешь, а надо заняться оптимизацией отрасли: сокращать маршруты и резать рейсы.

Уже сейчас, по словам Бришкенса, ведется работа по ликвидации параллельных маршрутов: чтобы ту часть пути, которую можно проделать на поезде, не дублировать автобусным рейсом. «Это позволяет нам избежать двойного финансирования параллельных маршрутов и существенно повысить этот уровень сообщения», - поясняет министр.

В общем, впереди у отрасли региональных перевозок — нелегкие времена. И хотя Госконтроль призывал к разумному перепланированию маршрутов, Министерство сообщения больше склонно резать и сокращать. Главная цель, судя по всему, чтобы отрасль денег больше не просила, поскольку с деньгами все плохо.

А то, что, как подчеркивал в отчете Госконтроля член Государственного ревизионного совета Оскарс Эрдманис, именно в регионах (в том числе и в Латгалии) население больше всего зависит от надежной транспортной системы, дело десятое. Так что готовьтесь к тому, что впереди нас ждет серьезная проблема, относительно того, как добраться из точки «а» в точку «б».