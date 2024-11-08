«Обслуживаешь 150 разгневанных в день, которые орут по-русски!» - боль латвийского телефонного оператора

Дата публикации: 08.11.2024
Хочу поделиться о нечеловеческих условиях работы «телефонного оператора» в компании «TET». Я проработал в этой компании полтора года. Обслуживаю проекты «1188» и «Ригас наму парвалдниекс», пишет Марцис, рассказывая la.lv об очередной, не слишком приятной работе в Латвии.

Итак, колл-центр – это не офисная работа, где можно в любой момент встать, размять тело, дать отдых глазам или немного прогуляться по офису. Нет, тебе приходится напряженно сидеть 8 часов, потому что звонки поступают непрерывно. Как только клиент заканчивает разговор, говорит уже следующий клиент. Нет времени собраться с мыслями после предыдущего разговора. Звонок должен быть обработан в течение 1,45 минут.

Среднее время разговоров рассчитывается каждый месяц, если оно длиннее 1,45 минуты, это влияет на твой рейтинг, что приводит к неприятным разговорам с руководством. Можно уделить время на постобработку звонка, но если в течение часа таких будет больше 5, тебе позвонит начальница и у вас произойдет еще один неприятный разговор на эту тему – почему не справляешься со своей работой? Ежедневно необходимо обрабатывать в среднем 150 вызовов.

Самое утомительное, что звонки поступают непрерывно, нет времени даже попить воды, приходится пить во время разговора.

Второе - отношение руководства к тебе, как к машине по зарабатыванию денег, вводя нечеловеческие стандарты, они выжимают вас по максимуму. И вдобавок ко всему этому сотни недовольных клиентов «Ригас наму парвалдниекс», у которых где-то идет дождь, где-то капает, что-то не работает, которые на 90% обслуживаются на русском языке, часть из которых содержит агрессивные матерные слова. Выживать в таком стрессе и напряженной работе приходится каждый день.

Сейчас работаю в другом колл-центре, не скажу, что здесь одни цветочки, но гораздо-намного лучше, чем TET, где идеально все настроено так, чтобы выжимать из сотрудника максимум. Ах да, зарплата в 2023 году была 6 евро в час, с налогами!»

