Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скандал: в новом киоске Сейма почти нет латвийских продуктов. Почему? 2 1979

Наша Латвия
Дата публикации: 08.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Скандал: в новом киоске Сейма почти нет латвийских продуктов. Почему?
ФОТО: LETA

В продовольственном киоске самообслуживания в Сейме, который был открыт в четверг, 7 ноября, не должны преобладать импортные продукты, заявили агентству ЛЕТА в Совете по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО).

Как указали в совете, латвийские фермеры и производители недоумевают, почему в киоске недостаточно местных продуктов, так как Сейм должен показывать пример, как важно выбирать латвийские товары.

СССО призывает ответственных должностных лиц Сейма найти решение, чтобы обеспечить в ассортименте киоска больше местных продуктов.

Председатель правления СССО Гунтис Гутманис подчеркнул, что неприемлемо, когда характерные для Латвии продукты не являются главными в ассортименте киоска.

"Стыдно видеть, что в Сейме - месте, где принимаются важные для государства решения, продается йогурт из Литвы, морковь из Португалии, мороженое из Франции, куриные колбаски из Польши и другие иностранные продукты. Сейм - это орган, который должен подавать пример, всегда в первую очередь выбирая продукцию наших фермеров, переработчиков и предпринимателей", - заявил Гутманис.

Член правления СССО и председатель правления Латвийского центрального союза молочных хозяйств Янис Шолкс выразил недоумение, как можно допустить ситуацию, когда предлагаемы в киоске молочные продукты произведены не в Латвии.

"Если наш собственный Сейм и депутаты не заботятся о поддержке местных производителей, то какой пример они подают обществу? Что-то пошло не так, и в концепции киоска нет и намека на основные ценности страны", - подчеркнул Шолкс.

Как сообщалось, 7 ноября в парламенте был открыт киоск самообслуживания, так как Сейму не удалось найти поставщика общественного питания для парламентской столовой. В киоске депутаты могут купить сэндвичи, салат, плов и другие блюда в упаковке, шоколад и прохладительные напитки.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео