В продовольственном киоске самообслуживания в Сейме, который был открыт в четверг, 7 ноября, не должны преобладать импортные продукты, заявили агентству ЛЕТА в Совете по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО).

Как указали в совете, латвийские фермеры и производители недоумевают, почему в киоске недостаточно местных продуктов, так как Сейм должен показывать пример, как важно выбирать латвийские товары.

СССО призывает ответственных должностных лиц Сейма найти решение, чтобы обеспечить в ассортименте киоска больше местных продуктов.

Председатель правления СССО Гунтис Гутманис подчеркнул, что неприемлемо, когда характерные для Латвии продукты не являются главными в ассортименте киоска.

"Стыдно видеть, что в Сейме - месте, где принимаются важные для государства решения, продается йогурт из Литвы, морковь из Португалии, мороженое из Франции, куриные колбаски из Польши и другие иностранные продукты. Сейм - это орган, который должен подавать пример, всегда в первую очередь выбирая продукцию наших фермеров, переработчиков и предпринимателей", - заявил Гутманис.

Член правления СССО и председатель правления Латвийского центрального союза молочных хозяйств Янис Шолкс выразил недоумение, как можно допустить ситуацию, когда предлагаемы в киоске молочные продукты произведены не в Латвии.

"Если наш собственный Сейм и депутаты не заботятся о поддержке местных производителей, то какой пример они подают обществу? Что-то пошло не так, и в концепции киоска нет и намека на основные ценности страны", - подчеркнул Шолкс.

Как сообщалось, 7 ноября в парламенте был открыт киоск самообслуживания, так как Сейму не удалось найти поставщика общественного питания для парламентской столовой. В киоске депутаты могут купить сэндвичи, салат, плов и другие блюда в упаковке, шоколад и прохладительные напитки.