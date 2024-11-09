Как и каждый год в начале ноября, незадолго до Дня Лачплесиса, и в этом году в Адажи поминают павших воинов Национальных вооруженных сил (НВС). Военнослужащие выразили свое почтение как «Железным бегом», так и церемонией поминовения у памятника павшим.

Забег «Железные мужчины» проводится каждый год. Каждый участник забега ежегодно жертвует деньги семьям погибших воинов. В забеге также принял участие капитан 2-го мотострелкового батальона Валтер Варпсалиетис. Он подчеркнул как благородную цель забега - почтить память павших товарищей, - так и взаимную спортивную страсть и желание уложиться в определенное время в 25-километровом забеге без снаряжения, 13-километровом забеге в шлеме с оружием и рюкзаком весом 15 кг. Удалось выполнить задачу и самому – пройти это непростое испытание менее чем за два часа.

Позже состоялась панихида, в которой приняли участие родственники погибших солдат, представители НВС и руководство Минобороны. Капеллан Латвийской армии Анна Добеле подчеркнула, что любовь, ощущаемая на этих памятных мероприятиях, показывает, что павшие товарищи никогда не будут забыты.

После службы на базе в Адажи последовала еще одна ежегодная традиция - памятное мероприятие «Солдатская ночь» у памятника павшим воинам. По наступлению темноты возле памятника установили сотни свечей.

Было названо имя каждого погибшего солдата и дан залп. Было произведено 11 залпов. Четверо военнослужащих Национальных вооруженных сил погибли в Афганистане, трое - в Ираке, один погиб в Грузии и один – в этом году во время военных учений в Латвии.

Наряду с именами латвийских солдат есть и фамилии двух албанских солдат. Оба члена многонациональной боевой группы погибли в результате несчастного случая на полигоне Адажи.

В прошлом в вооруженных силах служил и военнослужащий Виталий Смирнов, погибший в октябре прошлого года на войне на Украине. Он погиб в результате атаки вражеского беспилотника под Лиманом. Солдат поехал туда добровольцем.