Как сообщается в соцсети "Х", кое-где наблюдается нехватка сливочного масла в магазинах. Жители обсуждают, почему вдруг произошла такая тенденция и не зависит ли она от того, что происходит в соседней стране.
Пользователь заметил заметную нехватку сливочного масла в магазинах Зиепниеккалнса в Риге и спросил, может ли это быть связано с проживающими там русскоязычными.
«Хм, я удивлен. В больших магазинах Зиепниеккалнса раскуплено масло, на прилавках Марупе его горы. Факт: в землях за Зилупе не хватает масла, а в Зиепниеккалнсе в основном живут они. Связан ли кризис масла в местных магазинах с их информационным пузырем? Или просто совпадение?», - написал очевидец.
Hmm, esmu pārsteigts.— Juris Vaidakovs (@Afanasijs) November 8, 2024
Ziepniekkalna lielajos veikalos izpirkts sviests, Mārupes bodēs - stāv kaudzēm.
Fakts-zemē aiz Zilupes esot sviesta iztrūkums, bet Ziepniekkalnā pārsvarā dzīvo viņi. Vai sviesta krīze bodēs šeit saistīta ar viņu informācijas burbuli?
Vai tikai sagadīšanās?
Другие говорят, что, возможно, эти латвийские русские отправляют масло своим родственникам в соседнюю страну.
Есть и более вменяемые версии.
«Я думаю, все гораздо проще: цена на сливочное масло в последнее время резко выросла, и, конечно, люди думают, что она будет расти и дальше. Если дополнительные 50 центов за пачку сливочного масла не являются трагедией для людей, живущих в частных домах в Марупе, то это может ощущаться жителями Зиепниеккалнса.»
