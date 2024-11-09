Истерия с маслом перекинулась и на Латвию? В чем причина? Виноваты…местные русские?! 5 22249

Наша Латвия
Дата публикации: 09.11.2024
BB.LV
Как сообщается в соцсети "Х", кое-где наблюдается нехватка сливочного масла в магазинах. Жители обсуждают, почему вдруг произошла такая тенденция и не зависит ли она от того, что происходит в соседней стране.

Пользователь заметил заметную нехватку сливочного масла в магазинах Зиепниеккалнса в Риге и спросил, может ли это быть связано с проживающими там русскоязычными.

«Хм, я удивлен. В больших магазинах Зиепниеккалнса раскуплено масло, на прилавках Марупе его горы. Факт: в землях за Зилупе не хватает масла, а в Зиепниеккалнсе в основном живут они. Связан ли кризис масла в местных магазинах с их информационным пузырем? Или просто совпадение?», - написал очевидец.

Другие говорят, что, возможно, эти латвийские русские отправляют масло своим родственникам в соседнюю страну.

Есть и более вменяемые версии.

«Я думаю, все гораздо проще: цена на сливочное масло в последнее время резко выросла, и, конечно, люди думают, что она будет расти и дальше. Если дополнительные 50 центов за пачку сливочного масла не являются трагедией для людей, живущих в частных домах в Марупе, то это может ощущаться жителями Зиепниеккалнса.»

