Новый билет на общественный транспорт в Риге: пенсионеров лишили льгот 1 8669

Дата публикации: 09.11.2024
Автотранспортная дирекция рижской агломерации и Pasažieru vilciens рассматривают введение билета, который будет годиться для проезда как на маршрутах рижской транспортной сети, так и в пригородных поездах.

Поездки на поездах будут ограничены зоной А (до станций: Вецаки, Югла, Дарзини, Баложи, Бабите).

Все вместе – городской общественный транспорт плюс электричка – будет стоить он будет 2 евро. Такой билет собираются сделать как «пилотный проект», сроком на один год.

Как мы и предполагали, такой билет за 2 евро будет лишь электронным в смартфоне. И с простым билетом за проезд в поезде придется платить отдельно.

Соответственно, у редакции возникли вопросы. Что в таком случае происходит с рижскими льготниками и пользователями месячных билетов: позволят ли им в электричке доплачивать 50 центов или они должны будут брать билет за полную стоимость?

Вопросы были отправлены в Рижскую думу, оттуда их переправили в Автотранспортную дирекцию, и в конечном счете прибыл ответ: продавать объединенный билет будет Pasažieru vilciens в мобильном приложении.

Поэтому обладатели рижских месячных проездных билетов за 30 евро, обладатели рижских льготных месячных билетов за 15 евро, студенты с месячными билетами за 14 евро, все льготники рижского общественного транспорта (кроме инвалидов I и II группы и детей-инвалидов) за проезд в пределах Риги на поезде должны будут заплатить по полному прейскуранту.

В то же время обладатели месячных железнодорожных билетов (а билет на месяц в пределах Риги на поезде тоже стоит 30 евро) должны будут в муниципальном транспорте Риги оплачивать свой проезд.

Почему все изначально делается так неудобно, понять можно: перевозчикам придется делиться сборами. Такой опыт уже был десять лет назад, когда в поездах можно было ездить по рижским льготным э-талонам. Закончилось все тем, что Pasažieru vilciens договор разорвал, сообщив, что пассажиров стало меньше и сборы уменьшились.

Сейчас предполагается, что Pasažieru vilciens с двухеврового билета будет получать лишь 50 центов, а Rīgas satiksme – полный размер своего тарифа – 1,50 евро.

Почему в Риге обязательно должен быть свой путь по новым граблям, ведь за опытом далеко ходить не надо: в Берлине уже в течение 30 лет билет на общественный транспорт изначально включает в себя и возможность проезда в городских и региональных поездах в пределах зон их действия. Причем любых билетов: на 2 часа, на неделю, на месяц, льготных, по полному тарифу…

Так или иначе, предполагается, что 90-минутным билетом на рижский транспорт и пригородные поезда в зоне А за 2 евро станут пользоваться порядка 50 тысяч пассажиров в месяц.

#билеты #общественный транспорт
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
