За последние пять лет количество детей-инвалидов увеличилось на 1123 человека, следует из данных, собранных в проекте приказа, вынесенного на общественное обсуждение Министерством благосостояния (МБ) о повышении доступности социальных услуг.

По данным Государственной комиссии врачей по экспертизе здоровья и трудоспособности, в январе этого года в Латвии насчитывалось 9423 ребенка, из них 5680 мальчиков и 3743 девочки, имеющих те или иные нарушения. Из них 3784 ребенка были признаны нуждающимися в особом уходе.

В свою очередь, количество взрослых с психическими расстройствами в январе этого года составило 26 643 человека, за пять лет цифра увеличилась на 2 520. Из них инвалидность первой группы установлена у 5 754 человек, а у 18 919 человек установлен диагноз инвалидности второй группы.

Несмотря на значительный рост числа поставщиков социальных услуг на уровне сообществ, после оценки текущей ситуации в сфере социальных услуг министерство пришло к выводу, что доступность и соответствие социальных услуг на уровне сообщества потребностям различных целевых групп все еще недостаточны.

В министерстве подчеркивают, что, учитывая увеличение количества детей-инвалидов и взрослых с психическими расстройствами, крайне важно оказывать поддержку, чтобы предоставить возможность сохранить или улучшить оптимальный уровень физического, сенсорного, интеллектуального и социального функционирования и развития человека.

По мнению министерства, ограниченные финансовые ресурсы не всегда позволяют в полной мере использовать возможности существующих поставщиков социальных услуг или предоставлять все услуги, необходимые для улучшения социального функционирования лиц целевой группы, поэтому важно обеспечить наличие дополнительного финансирования для своевременного оказания услуг, удовлетворяющих потребности лиц целевой группы.

Чтобы улучшить доступность социальных услуг, министерство планирует поощрять местные органы власти или поставщиков социальных услуг подавать заявки на проекты социальных услуг через процесс отбора.