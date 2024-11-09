Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии заметно выросло число детей-инвалидов и взрослых с психическими расстройствами 4 1473

Наша Латвия
Дата публикации: 09.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии заметно выросло число детей-инвалидов и взрослых с психическими расстройствами
ФОТО: Unsplash.com

За последние пять лет количество детей-инвалидов увеличилось на 1123 человека, следует из данных, собранных в проекте приказа, вынесенного на общественное обсуждение Министерством благосостояния (МБ) о повышении доступности социальных услуг.

По данным Государственной комиссии врачей по экспертизе здоровья и трудоспособности, в январе этого года в Латвии насчитывалось 9423 ребенка, из них 5680 мальчиков и 3743 девочки, имеющих те или иные нарушения. Из них 3784 ребенка были признаны нуждающимися в особом уходе.

В свою очередь, количество взрослых с психическими расстройствами в январе этого года составило 26 643 человека, за пять лет цифра увеличилась на 2 520. Из них инвалидность первой группы установлена у 5 754 человек, а у 18 919 человек установлен диагноз инвалидности второй группы.

Несмотря на значительный рост числа поставщиков социальных услуг на уровне сообществ, после оценки текущей ситуации в сфере социальных услуг министерство пришло к выводу, что доступность и соответствие социальных услуг на уровне сообщества потребностям различных целевых групп все еще недостаточны.

В министерстве подчеркивают, что, учитывая увеличение количества детей-инвалидов и взрослых с психическими расстройствами, крайне важно оказывать поддержку, чтобы предоставить возможность сохранить или улучшить оптимальный уровень физического, сенсорного, интеллектуального и социального функционирования и развития человека.

По мнению министерства, ограниченные финансовые ресурсы не всегда позволяют в полной мере использовать возможности существующих поставщиков социальных услуг или предоставлять все услуги, необходимые для улучшения социального функционирования лиц целевой группы, поэтому важно обеспечить наличие дополнительного финансирования для своевременного оказания услуг, удовлетворяющих потребности лиц целевой группы.

Чтобы улучшить доступность социальных услуг, министерство планирует поощрять местные органы власти или поставщиков социальных услуг подавать заявки на проекты социальных услуг через процесс отбора.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео