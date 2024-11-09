Заболел, а сбережений на здравоохранение нет – так у большинства жителей Латвии 1 1845

Дата публикации: 09.11.2024
LETA
Изображение к статье: Заболел, а сбережений на здравоохранение нет – так у большинства жителей Латвии

В случае неожиданной потребности в дополнительных средствах для решения проблем со здоровьем только 13% жителей Латвии имели бы достаточные сбережения для этого, свидетельствуют результаты опроса, проведенного поставщиком финансовых услуг "IPF Digital Latvia".

На вопрос, готовы ли они занять деньги на медицинские расходы в случае крайней необходимости, 35% респондентов ответили утвердительно, а 33% - отрицательно. 13% респондентов отметили, что у них достаточно сбережений, чтобы не занимать деньги, а пятая часть, или 20%, не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос показывает, что люди в возрасте 40-49 лет с большей вероятностью займут деньги в случае необходимости, чем пожилые люди в возрасте 50-74 лет. В самой старшей группе только 28% респондентов подтвердили, что готовы занять деньги на оплату медицинских расходов.

Результаты показывают, что молодые люди в возрасте 18-29 лет чаще (19%) говорят, что у них достаточно собственных средств для решения проблем со здоровьем, по сравнению с людьми в возрасте 40-59 лет - только 11% представителей этой возрастной группы заявили, что у них достаточно сбережений для покрытия медицинских расходов.

Опрос проводило исследовательское агентство "Norstat", в нем участвовали жители Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

