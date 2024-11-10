Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бедные и без электричества: таким семьям Латвии пообещали по 7500 евро 1 4427

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Бедные и без электричества: таким семьям Латвии пообещали по 7500 евро
ФОТО: depositphotos

Кабмин утвердил нормативные акты, разработанные Министерством климата и энергетики (МКЭ), которые предусматривают поддержку в установке подключения к электричеству для представителей социально уязвимых слоев общества — защищенных пользователей, если у них нет электричества в доме.

Защищенный пользователь — это нуждающаяся или малообеспеченная семья (лицо), многодетная семья, а также семья (лицо), осуществляющая уход за ребенком с инвалидностью, лицо с I группой инвалидности, использующее электроэнергию в своем домашнем хозяйстве для собственных нужд.

По предварительным подсчетам, на территории Латвии насчитывается всего 42 жилых помещения, в которых отсутствует электричество — и там проживают защищенные пользователи.

Доступная поддержка на строительство одного подключения составит 7500 евро, включая стоимость проектирования подключения.

Защищенный клиент получит поддержку при подключении к электросети, если присоединяемый объект является фактическим местом жительства и резидент зарегистрировался там. Сила тока подключения не сможет превышать 25А и 400 вольт.

Куда обращаться за деньгами: в органы местного самоуправления.

×
Читайте нас также:
#электричество
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
4
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео