Кабмин утвердил нормативные акты, разработанные Министерством климата и энергетики (МКЭ), которые предусматривают поддержку в установке подключения к электричеству для представителей социально уязвимых слоев общества — защищенных пользователей, если у них нет электричества в доме.

Защищенный пользователь — это нуждающаяся или малообеспеченная семья (лицо), многодетная семья, а также семья (лицо), осуществляющая уход за ребенком с инвалидностью, лицо с I группой инвалидности, использующее электроэнергию в своем домашнем хозяйстве для собственных нужд.

По предварительным подсчетам, на территории Латвии насчитывается всего 42 жилых помещения, в которых отсутствует электричество — и там проживают защищенные пользователи.

Доступная поддержка на строительство одного подключения составит 7500 евро, включая стоимость проектирования подключения.

Защищенный клиент получит поддержку при подключении к электросети, если присоединяемый объект является фактическим местом жительства и резидент зарегистрировался там. Сила тока подключения не сможет превышать 25А и 400 вольт.

Куда обращаться за деньгами: в органы местного самоуправления.