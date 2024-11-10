Новый транспортный путепровод с улицы Твайка на Кундзиньсалу планируется построить к 2026 году, объявили в Рижской думе.

Работы ведутся уже какое–то время. Сейчас прокладываются коммуникации, бурятся сваи, возводят опоры и пролеты моста, обустраивают прилегающие улицы. Следующие работы, запланированные на объекте, это возведение стальных пролетов над Саркандаугавой.

В рамках проекта планируется построить путепровод длиной 863,5 метра, соединяющий Кундзиньсалу и улицу Твайка. Путепровод соединит улицу Твайка с общественной зоной Кундзиньсалы и промышленной зоной Рижского свободного порта на обоих берегах Саркандаугавы, в том числе пересечет три железнодорожных пути и наземный нефтепровод в двух местах.

Кому нужно это сооружение? Как уверяют в Рижской думе, новый путепровод на Кундзиньсалу (один мост уже есть, но он довольно узкий) вместе с Восточной магистралью и путепроводом на Даудерсале является частью внутренней рижской объездной дороги, которая позволит отвести грузовой транспорт от центра города.

Общая стоимость проекта составляет 82,6 миллиона евро. Из них субсидия из госбюджета — 23 млн евро, кредит от государства — 59,6 млн евро.

Еще 4,5 млн евро составляет софинансирование ЕС.