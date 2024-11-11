Для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) в ближайшие четыре года планируется закупить скоростные катера, сообщил в распространенном сегодня видеообращении о модернизации армии командующий НВС Леонид Калниньш.

Он также напомнил, что приоритетом НВС в ближайшие четыре года является развитие противовоздушной обороны, механизированных бригад, артиллерийского и противокорабельного оборонного потенциала.

Для этого необходимо приобрести высокоскоростные катера класса "Viking". Кроме того, командующий напомнил, что Латвия закупит легкие многофункциональные вертолеты "MD 530", системы противовоздушной обороны средней дальности "IRIS-T" и противокорабельные ракетные системы "Naval Strike Missile". В 2027 году НВС получат высокоточную артиллерийскую ракетную систему "Himars". Кроме того, планируется покупка легких и мобильных платформ.

В заявлении командующего НВС отмечается, что день Лачплесиса в Латвии символизирует упорство нашего народа и борьбу за свободу. Этот день напоминает о мужественных солдатах, защищавших независимость Латвии, а также об ответственности и готовности охранять свою землю сегодня и в будущем. С 2014 года, когда произошла оккупация Крыма, Латвия и ее НВС значительно укрепили свою обороноспособность в ответ на растущую угрозу со стороны России.