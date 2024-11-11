Поясняется, что таким образом каждый желающий может способствовать формированию сильной и активной культуры гражданского взаимодействия, свободной от политического влияния. Команда платформы призывает жителей также записать и опубликовать в социальных сетях личное видеообращение в поддержку платформы.

Организация отмечает, что с момента ее основания в 2011 году "Manabalss.lv" стала уникальной экосистемой гражданского взаимодействия, побившей международные рекорды в реализации гражданских инициатив. За 13 лет работы на платформе было предложено 137 инициатив, дошедших до Сейма, 78 из которых привели к принятию законов или существенным изменениям в существующих законах, что помогло улучшить благосостояние латвийского общества и укрепить демократические ценности. Эти достижения в бюджете Латвии измеряются сотнями миллионов евро. Помимо этого, к успешным преобразованиями привели еще 26 гражданских инициатив на муниципальном уровне.

Платформа сохраняет политический нейтралитет и обеспечивает высокий контроль при рассмотрении каждой заявленной инициативы в сотрудничестве с экспертами. Более трети жителей Латвии уже стали пользователями "Manabalss.lv", и платформа за это время завоевала стабильное доверие общества. Кроме того, посредством "Manabalss.lv" была оказана помощь Украине - собраны пожертвования в размере, превышающем 300 тыс. евро.

"Manabalss.lv" в основном работает на микропожертвования, обеспечивающие независимость платформы и ее способность продолжать работу без "политических крыш", отмечает организация. Каждое пожертвование помогает поддерживать безопасность технических систем и способствует возможности участия общества в процессе разработки законов.