Вечером в День Лачплесиса у стены Рижского замка и на Рижском Братском кладбище тысячи людей зажгли свечи.

Свечи у стены Рижского замка пришли зажигать люди разных поколений. LETA сообщила, что в нескольких местах люди поют народные и патриотические песни.

На Рижском Братском кладбище также было много людей, постоянно происходит смена посетителей. Среди них — множество семей с маленькими детьми.

Свечи горят как у мемориального ансамбля, так и рядом с надгробиями и на дорожках.

День Лачплесиса отмечается в Латвии в честь победы независимой латвийской армии над Западной добровольческой армией, или так называемыми войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года.

Латвийская армия начала решающее наступление на бермонтианцев 3 ноября, а уже 11 ноября войска Бермонта были изгнаны из Риги. Во время так называемой бермонтиады погибли 743 военнослужащих, из которых 57 были офицерами.

День Лачплесиса также значим тем, что 11 ноября 1919 года был учреждён государственный военный орден Латвии — Орден Лачплесиса с девизом «За Латвию». Орден Лачплесиса вручался солдатам латвийской армии, бойцам бывших латышских стрелковых полков, а также иностранцам, участвовавшим в Войне за независимость Латвии или внесшим вклад в создание латвийского государства.

Всего на 11.11.2024 было вручено 2146 орденов Лачплесиса.