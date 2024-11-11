Сегодня, в День Лачплесиса, почетные семьи смогут бесплатно ездить по всем железнодорожным маршрутам и в региональных автобусах, сообщили агентству ЛЕТА представители АО "Pasažieru vilciens" и Автотранспортной дирекции.

Члены многодетных семей и семей с детьми-инвалидами могут получить бесплатный билет в эти праздничные дни во всех кассах "Pasažieru vilciens" и в поезде у контролера-кондуктора, предъявив удостоверение почетной семьи, документ, удостоверяющий личность или удостоверение школьника или студента. Эти документы необходимо предъявлять как при покупке билета на поезд, так и контролерам-кондукторам во время поездки.

В "Pasažieru vilciens" также сообщили, что вместо обычных трехвагонных составов в предпраздничные и праздничные дни на более длинных маршрутах, таких как Зилупе, Краслава, Даугавпилс, Валмиера и Валга, назначены шестивагонные составы.

Владельцы карточек почетной семьи могут бесплатно ездить в региональном общественном транспорте в три государственных праздника - 4 мая, 11 ноября и 18 ноября.