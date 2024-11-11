Сегодня, в День Лачплесиса, в Риге пройдут различные мероприятия - концерты, памятные моменты, торжественное поднятие государственного флага в парке Узварас, а вечером состоится праздничный концерт "Над Даугавой перекликаясь", сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

Мероприятия официально откроются экуменической службой в Рижском Домском соборе.

С 12 до 12.30 у памятника Свободы состоится торжественная смена караула Национальных вооруженных сил (НВС). Собравшиеся смогут увидеть специальную программу недавно созданного в этом году штабного оркестра НВС и дефиле солдат Службы государственной обороны.

С 15 до 16 часов на Судрабкалниньше, на пересечении улицы Слокас и проспекта Курземес с участием духового оркестра штаба НВС, хора девочек Рижского Домского собора "Тиара", представителей студенческого пехотного батальона Земессардзе и представителей самоуправления.

В 16 часов, после памятной минуты на Братском кладбище, состоится факельное шествие "Дух борцов за свободу во все времена".

Факельное шествие пройдет к памятнику Свободы, а затем к Даугаве, где на воду будет спущен огненный плот в память о бойцах, чье место захоронения неизвестно.

В концерте "Над Даугавой перекликаясь" примут участие группа виолончелистов "Melo M", группа современной музыки "Tautumeitas", группа барабанов и волынок "Auļi" и другие.

Также продолжится традиция зажигания свечей у стены Рижского замка.

Мероприятия Дня Лачплесиса пройдут во всех регионах Латвии.