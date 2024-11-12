«Как такое может быть? Когда я захожу в магазин, я вижу что-то подобное!» - пишет на «Доске жалоб» Улдис.

«Разве со стороны страны-агрессора это не запрещено?» — недоумевает Улдис, делясь ценниками с надписью о российском происхождении товаров.

Схожая жалоба опубликована по поводу российской продукции в рижском кафе.

«Кафе на улице Гростонас продает товары из России!», - возмущается Оскар.

«Конфеты российского производства свободно лежат у кассы. Пока одни борются за поддержку Украины, другие зарабатывают на продукции страны-агрессора!», - негодует он.