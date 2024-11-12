Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Почему удаление зубов в Латвии такое дорогое?» - стоматолог объясняет нюансы этой отрасли 1 1739

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Почему удаление зубов в Латвии такое дорогое?» - стоматолог объясняет нюансы этой отрасли
ФОТО: pixabay

В Латвии пациенты все чаще сталкиваются с ростом цен на стоматологические услуги, особенно на такие процедуры, как удаление зубов, которые, казалось бы, могли бы быть простыми и доступными. Однако это не так.

«Почему удаление зуба такое дорогое?» – такой вопрос задает зритель программы TV24, выражая интерес к росту цен на стоматологию. Эта тема волнует многих людей, и особенно актуальной она стала в последние годы, когда в отрасли здравоохранения также наблюдается стремительный рост затрат.

Дарья Кисе, врач-стоматолог Клиники эстетики Института стоматологии РCУ, утверждает, что это очень щекотливая тема: «Всегда нужно смотреть на стоимость материалов, а также анестезии, инструментов, используемых препаратов, швов. Стоматология — не самая дешевая отрасль». Каждая процедура требует различных материалов, оборудования и лекарств, чтобы пациенты могли получить качественную и безопасную помощь.

Итоговая сумма, которую платят пациенты, складывается не только из рабочего времени, но и из стоимости материалов, которые сейчас после пандемии очень дороги. Сюда входит стоимость инструментов и их стерилизация, а также покупка медикаментов. В стоматологии даже самые, казалось бы, самые незначительные детали, такие как швы или местная анестезия, имеют свои затраты, которые и складываются в конечную сумму за процедуру.

Кисе также освещает даже технические детали, такие как стоимость электроэнергии, которая важна, поскольку она необходима для работы различного оборудования. Наличие и качество всех этих компонентов важно в работе стоматолога для обеспечения высокого уровня обслуживания и безопасности пациентов.

Чистота кабинета, стерилизация и обслуживание также составляют часть общих затрат, необходимых для обеспечения безопасного обслуживания. «Все это составляет такую серьезную сумму», — добавляет Кисе.

×
Читайте нас также:
#цены #стоматология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
38
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео