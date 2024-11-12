В Латвии пациенты все чаще сталкиваются с ростом цен на стоматологические услуги, особенно на такие процедуры, как удаление зубов, которые, казалось бы, могли бы быть простыми и доступными. Однако это не так.

«Почему удаление зуба такое дорогое?» – такой вопрос задает зритель программы TV24, выражая интерес к росту цен на стоматологию. Эта тема волнует многих людей, и особенно актуальной она стала в последние годы, когда в отрасли здравоохранения также наблюдается стремительный рост затрат.

Дарья Кисе, врач-стоматолог Клиники эстетики Института стоматологии РCУ, утверждает, что это очень щекотливая тема: «Всегда нужно смотреть на стоимость материалов, а также анестезии, инструментов, используемых препаратов, швов. Стоматология — не самая дешевая отрасль». Каждая процедура требует различных материалов, оборудования и лекарств, чтобы пациенты могли получить качественную и безопасную помощь.

Итоговая сумма, которую платят пациенты, складывается не только из рабочего времени, но и из стоимости материалов, которые сейчас после пандемии очень дороги. Сюда входит стоимость инструментов и их стерилизация, а также покупка медикаментов. В стоматологии даже самые, казалось бы, самые незначительные детали, такие как швы или местная анестезия, имеют свои затраты, которые и складываются в конечную сумму за процедуру.

Кисе также освещает даже технические детали, такие как стоимость электроэнергии, которая важна, поскольку она необходима для работы различного оборудования. Наличие и качество всех этих компонентов важно в работе стоматолога для обеспечения высокого уровня обслуживания и безопасности пациентов.

Чистота кабинета, стерилизация и обслуживание также составляют часть общих затрат, необходимых для обеспечения безопасного обслуживания. «Все это составляет такую серьезную сумму», — добавляет Кисе.