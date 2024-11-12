Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самоуправление проводит опрос жителей об изменениях названий улиц в Резекне 1 923

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2024
LETA
Изображение к статье: Самоуправление проводит опрос жителей об изменениях названий улиц в Резекне

Резекненское самоуправление до 20 ноября проводит опрос об изменении названий улиц в городе.

Самоуправление получило письмо Центра общественной памяти "Об исполнении обязанности осудить коммунистический тоталитарный режим и прекратить прославлять русификацию", в котором содержится призыв переименовать улицы Упиша, Гермонтова, Космонауту и Маскавас в Резекне. Самоуправление считает, что принимать решения по новым названиям улиц в Резекне могут только жители Резекне, особенно проживающие на этих улицах.

Поэтому муниципалитет проводит опрос жителей упомянутых улиц и предлагает им до 20 ноября ответить на вопрос, поддерживают ли они переименование своей улицы.

Анкета будет анонимной и доступна жителям в печатном виде. В ближайшие дни анкеты будут разложены по почтовым ящикам в многоквартирных домах на улицах Маскавас и Космонауту, и на каждой лестничной клетке будет установлен почтовый ящик "Rēzeknes namsaimnieks", куда можно будет положить заполненные анкеты.

Жители улиц Упиша и Гермонтова в ближайшие дни также получат анкеты в свои почтовые ящики. Жителей этих улиц просят приносить заполненные анкеты в Центр обслуживания жителей самоуправления в рабочее время или опускать их в почтовый ящик у входа в здание самоуправления.

×
Читайте нас также:
#Резекне
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео