Самоуправление получило письмо Центра общественной памяти "Об исполнении обязанности осудить коммунистический тоталитарный режим и прекратить прославлять русификацию", в котором содержится призыв переименовать улицы Упиша, Гермонтова, Космонауту и Маскавас в Резекне. Самоуправление считает, что принимать решения по новым названиям улиц в Резекне могут только жители Резекне, особенно проживающие на этих улицах.

Поэтому муниципалитет проводит опрос жителей упомянутых улиц и предлагает им до 20 ноября ответить на вопрос, поддерживают ли они переименование своей улицы.

Анкета будет анонимной и доступна жителям в печатном виде. В ближайшие дни анкеты будут разложены по почтовым ящикам в многоквартирных домах на улицах Маскавас и Космонауту, и на каждой лестничной клетке будет установлен почтовый ящик "Rēzeknes namsaimnieks", куда можно будет положить заполненные анкеты.

Жители улиц Упиша и Гермонтова в ближайшие дни также получат анкеты в свои почтовые ящики. Жителей этих улиц просят приносить заполненные анкеты в Центр обслуживания жителей самоуправления в рабочее время или опускать их в почтовый ящик у входа в здание самоуправления.