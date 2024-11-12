Мы хотим жить в инклюзивном обществе, где, например, люди с ограниченными возможностями не подвергаются дискриминации и их возможности не ограничиваются.

Однако реальность оказывается более суровой, чем хотелось бы.

Марта Котелло, член правления Альянса рижских микрорайонов, делится на сайте «Х» острыми мыслями о том, насколько тяжело людям в инвалидных колясках передвигаться по улицам Риги.

«Мне потребовалось 3 дня, чтобы впитать в себя чувства после пятничной прогулки по Старой Риге. Очень хотелось бы написать что-то позитивное, но не могу. Просто очень, очень грустно. Каково жить, когда зависишь от помощи других людей», - пишет М. Котелло, делясь серией видео, на которых видно, что даже в местах, где власти города «подумали» об инвалидах, люди в колясках испытывают серьезные трудности.

Man vajadzēja 3 dienas, lai absorbētu sajūtas pēc piektdienas @Rigaattistas pastaigas ap Vecrīgu.



Es ļoti gribētu uzrakstīt kaut ko pozitīvu, bet nevaru. Vienkārši ļoti, ļoti skumji.



Kā ir (iz)dzīvot, kad esi 💯 atkarīgs no citu cilvēku palīdzības. pic.twitter.com/avuHgpADkv — Marta Kotello (@MartaKotello) November 11, 2024

Kas ir šis. Pilnīgs nieks - 1cm.

1cm kuru nevari pārvarēt, bez cita cilvēka palīdzības.



Apmaļu nolīdzināšana kādam ir sīkums, kādam visa dzīve.https://t.co/1eT0YGRR8i pic.twitter.com/TisDJFdXww — Marta Kotello (@MartaKotello) November 11, 2024

В Рижской думе ситуацию объясняют следующим образом: «Во время разработки тематического планирования «Транспорт и мобильность» исторического центра Риги мы организовали эту встречу, чтобы привлечь внимание различных самоуправлений и других жителей к проблемам доступности окружающей среды, которые уже много лет не решаются в Риге. Мы также поддержали этот эксперимент, инициированный «Апейронсом», чтобы все участники увидели, с какими проблемами сталкивается человек с ограниченными возможностями передвижения в центре Риги, потому что мы знаем и не скрываем, что это есть. Есть много проблем, их решение является нашим приоритетом».

В комментариях люди указывают, что депутатам думы следует тоже посидеть в инвалидных колясках, чтобы «насладиться» возможностями мобильности Риги.