Суровая реальность – может ли человек в инвалидной коляске передвигаться по улицам Риги?

Дата публикации: 12.11.2024
Мы хотим жить в инклюзивном обществе, где, например, люди с ограниченными возможностями не подвергаются дискриминации и их возможности не ограничиваются.

Однако реальность оказывается более суровой, чем хотелось бы.

Марта Котелло, член правления Альянса рижских микрорайонов, делится на сайте «Х» острыми мыслями о том, насколько тяжело людям в инвалидных колясках передвигаться по улицам Риги.

«Мне потребовалось 3 дня, чтобы впитать в себя чувства после пятничной прогулки по Старой Риге. Очень хотелось бы написать что-то позитивное, но не могу. Просто очень, очень грустно. Каково жить, когда зависишь от помощи других людей», - пишет М. Котелло, делясь серией видео, на которых видно, что даже в местах, где власти города «подумали» об инвалидах, люди в колясках испытывают серьезные трудности.

В Рижской думе ситуацию объясняют следующим образом: «Во время разработки тематического планирования «Транспорт и мобильность» исторического центра Риги мы организовали эту встречу, чтобы привлечь внимание различных самоуправлений и других жителей к проблемам доступности окружающей среды, которые уже много лет не решаются в Риге. Мы также поддержали этот эксперимент, инициированный «Апейронсом», чтобы все участники увидели, с какими проблемами сталкивается человек с ограниченными возможностями передвижения в центре Риги, потому что мы знаем и не скрываем, что это есть. Есть много проблем, их решение является нашим приоритетом».

В комментариях люди указывают, что депутатам думы следует тоже посидеть в инвалидных колясках, чтобы «насладиться» возможностями мобильности Риги.

