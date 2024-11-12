Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии найдены люди, которые уже сейчас хорошо зарабатывают на Rail Baltica 1 3621

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии найдены люди, которые уже сейчас хорошо зарабатывают на Rail Baltica
ФОТО: пресс-фото

Бывают драматические моменты на войне: солдат, идущий в атаку, сражен вражеской пулей навылет, но он еще не осознает этого, в азарте делает несколько шагов и даже стреляет в противника.

Случается так и в народном хозяйстве Латвии: де–факто остановленная железнодорожная стройка продолжает оставаться юридическим фактором, влияющим, в частности, на рынок недвижимости.

"Юридическая комиссия не оценивает проект постройки Rail Baltica", — таким высказыванием предварил свою защиту проекта поправок к Закону об отчуждении недвижимого имущества для постройки железнодорожной линии Rail Baltica референт, депутат Союза зеленых и крестьян Гунарс Кутрис.

"Депутаты политически не решают вопрос о сумме справедливого возмещения, — подчеркнул бывший глава Конституционного суда. — То есть если человек не согласен, он обращается в суд и это может оспаривать, предоставляя свои обоснования…"

Что можно сделать вместо Rail Baltica

Марис Спринджукс, бывший министр климата и энергетики, ныне представляющий в Сейме "Объединенный список", озвучил список тех задач, которые Латвия могла бы решить в ближайшие годы, отказавшись от затратного проекта Rail Baltica.

  • Во–первых, это отделение от "советской" сети электроснабжения БРЭЛЛ (Беларусь–Россия–Эстония–Латвия–Литва);

  • затем строительство восточной границы, оснащенной современными интегрированными информационными системами;

  • доступность интернета и телевидения по всей Латвии, включая приграничные районы;

  • и, наконец, "по меньшей мере одна автомагистраль, хотя бы шоссе A1, которая есть по одному стандарту, которая соединяет нас с Европой".

Одновременная реализация данных проектов с Rail Baltica невозможна, ибо это поднимает внешний долг Латвии за несколько лет с нынешних 44–46% ВВП до более чем 60%. "Мы в Европейском союзе, у нас есть фискальная дисциплина".

Как заработать на железной дороге?

Ну а бывший министр земледелия, ныне депутат от "Объединенного списка" Дидзис Шмитс изложил подноготную отчуждения недвижимого имущества:

— Пару недель назад, спросив одного очень известного в Латвии предпринимателя, каково его мнение о Rail Baltica, получил следующий ответ. Предприниматель сказал, что его личный взгляд на это есть очень позитивный, ибо у него выкупили за двойную цену сельскохозяйственную землю с правом продолжать ее использовать, пока там что–то построят. Тем самым с его частной точки зрения продвижение проекта очень приветствуется. Он заработал и продолжит зарабатывать.

И вот после подобных одиозных открытий, 61 депутат Сейма проголосовали за отчуждение земель с оплатой из средств госбюджета. Против — 20, воздержались — 8.

Срок подачи поправок ко второму чтению законопроекта — 7 декабря.

×
Читайте нас также:
#Rail Baltica
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
8
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео