Бывают драматические моменты на войне: солдат, идущий в атаку, сражен вражеской пулей навылет, но он еще не осознает этого, в азарте делает несколько шагов и даже стреляет в противника.

Случается так и в народном хозяйстве Латвии: де–факто остановленная железнодорожная стройка продолжает оставаться юридическим фактором, влияющим, в частности, на рынок недвижимости.

"Юридическая комиссия не оценивает проект постройки Rail Baltica", — таким высказыванием предварил свою защиту проекта поправок к Закону об отчуждении недвижимого имущества для постройки железнодорожной линии Rail Baltica референт, депутат Союза зеленых и крестьян Гунарс Кутрис.

"Депутаты политически не решают вопрос о сумме справедливого возмещения, — подчеркнул бывший глава Конституционного суда. — То есть если человек не согласен, он обращается в суд и это может оспаривать, предоставляя свои обоснования…"

Что можно сделать вместо Rail Baltica

Марис Спринджукс, бывший министр климата и энергетики, ныне представляющий в Сейме "Объединенный список", озвучил список тех задач, которые Латвия могла бы решить в ближайшие годы, отказавшись от затратного проекта Rail Baltica.

Во–первых, это отделение от "советской" сети электроснабжения БРЭЛЛ (Беларусь–Россия–Эстония–Латвия–Литва);

затем строительство восточной границы, оснащенной современными интегрированными информационными системами;

доступность интернета и телевидения по всей Латвии, включая приграничные районы;

и, наконец, "по меньшей мере одна автомагистраль, хотя бы шоссе A1, которая есть по одному стандарту, которая соединяет нас с Европой".

Одновременная реализация данных проектов с Rail Baltica невозможна, ибо это поднимает внешний долг Латвии за несколько лет с нынешних 44–46% ВВП до более чем 60%. "Мы в Европейском союзе, у нас есть фискальная дисциплина".

Как заработать на железной дороге?

Ну а бывший министр земледелия, ныне депутат от "Объединенного списка" Дидзис Шмитс изложил подноготную отчуждения недвижимого имущества:

— Пару недель назад, спросив одного очень известного в Латвии предпринимателя, каково его мнение о Rail Baltica, получил следующий ответ. Предприниматель сказал, что его личный взгляд на это есть очень позитивный, ибо у него выкупили за двойную цену сельскохозяйственную землю с правом продолжать ее использовать, пока там что–то построят. Тем самым с его частной точки зрения продвижение проекта очень приветствуется. Он заработал и продолжит зарабатывать.

И вот после подобных одиозных открытий, 61 депутат Сейма проголосовали за отчуждение земель с оплатой из средств госбюджета. Против — 20, воздержались — 8.

Срок подачи поправок ко второму чтению законопроекта — 7 декабря.