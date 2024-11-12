Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии одновременно снижаются рождаемость и смертность 2 2260

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2024
LETA
Изображение к статье: В Латвии одновременно снижаются рождаемость и смертность

За девять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 9716 новорожденных, что на 12,7%, или 1419 новорожденных, меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В статистическом управлении также отметили, что впервые за девять месяцев число родившихся в Латвии не достигло 10 000.

В этом году наибольшее число родившихся было в июле - 1132 ребенка, а наименьшее - 1029 детей - в феврале.

А за пять лет число родившихся в Латвии уменьшилось на 22,9%, или на 4300. В том числе по сравнению с 2019 годом в процентном отношении быстрее сократилось число новорожденных у матерей, которые находились в поиске работы или были экономически неактивными, - на 28,1% (1100), в то время как у занятых мам родилось на 22% (на 3100) меньше детей.

В Рижском регионе число новорожденных у занятых матерей сократилось на 25,7%, в Земгале - на 20,5%, в Латгале - на 19%, в Курземе - на 18,8%, а в Видземе - на 15,2%.

Данные также свидетельствуют, что за девять месяцев 2024 года зарегистрирован 19 531 умерший, что на 5%, или 1018 человек, меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

В статистическом управлении также подчеркивают, что это наименьшее зарегистрированное число умерших за соответствующий период с 1971 года.

Из девяти месяцев этого года только в июле и феврале было больше умерших, чем в прошлом году, - на 20 и три умерших соответственно, тогда как в остальные месяцы смертность была ниже, чем в прошлом году.

Таким образом, в этом году за девять месяцев число зарегистрированных умерших на 9815 превысило число родившихся, тогда как за аналогичный период прошлого года число умерших на 9414 превысило число родившихся.

За девять месяцев 2024 года в Латвии зарегистрировано 8374 брака: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 6% или 537 браков меньше. По сравнению с 2020 годом, когда действовали ограничения в связи с пандемией, число браков также уменьшилось - на 3,7%, или на 320 браков.

На 1 октября этого года, согласно предварительным данным, численность населения Латвии составила 1,857 млн человек.

×
Читайте нас также:
#демография
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео