За девять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 9716 новорожденных, что на 12,7%, или 1419 новорожденных, меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В статистическом управлении также отметили, что впервые за девять месяцев число родившихся в Латвии не достигло 10 000.

В этом году наибольшее число родившихся было в июле - 1132 ребенка, а наименьшее - 1029 детей - в феврале.

А за пять лет число родившихся в Латвии уменьшилось на 22,9%, или на 4300. В том числе по сравнению с 2019 годом в процентном отношении быстрее сократилось число новорожденных у матерей, которые находились в поиске работы или были экономически неактивными, - на 28,1% (1100), в то время как у занятых мам родилось на 22% (на 3100) меньше детей.

В Рижском регионе число новорожденных у занятых матерей сократилось на 25,7%, в Земгале - на 20,5%, в Латгале - на 19%, в Курземе - на 18,8%, а в Видземе - на 15,2%.

Данные также свидетельствуют, что за девять месяцев 2024 года зарегистрирован 19 531 умерший, что на 5%, или 1018 человек, меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

В статистическом управлении также подчеркивают, что это наименьшее зарегистрированное число умерших за соответствующий период с 1971 года.

Из девяти месяцев этого года только в июле и феврале было больше умерших, чем в прошлом году, - на 20 и три умерших соответственно, тогда как в остальные месяцы смертность была ниже, чем в прошлом году.

Таким образом, в этом году за девять месяцев число зарегистрированных умерших на 9815 превысило число родившихся, тогда как за аналогичный период прошлого года число умерших на 9414 превысило число родившихся.

За девять месяцев 2024 года в Латвии зарегистрировано 8374 брака: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 6% или 537 браков меньше. По сравнению с 2020 годом, когда действовали ограничения в связи с пандемией, число браков также уменьшилось - на 3,7%, или на 320 браков.

На 1 октября этого года, согласно предварительным данным, численность населения Латвии составила 1,857 млн человек.