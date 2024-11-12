Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ к очередному российскому пропагандистскому сайту, говорится в сообщении в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

НСЭСМИ проверил сайт "natoexercises.info" и размещенные на нем аудио-, аудиовизуальные и письменные материалы.

Совет также получил письмо от другого компетентного органа государственного управления, в котором говорится, что контент, распространяемый на данном сайте, является частью российских пропагандистских и дезинформационных кампаний, направленных на дискредитацию западных стран и их организаций, очернение и принижение Латвии, оправдание военной агрессии России и ее преступлений в Украине, а также позитивное освещение России и ее союзников.

Сайт "natoexercises.info", помимо прочего, называет войну в Украине специальной военной операцией. Информация, опубликованная на сайте, доступна на 15 языках, включая латышский;

Среди источников информации, используемых сайтом, указан ряд информационных ресурсов, занимающихся российской дезинформацией и пропагандой, таких как "sputnik.by", "ria.ru", "ukrinform.ru", "tass.ru", "eadaily.com", "topwar.ru", "news-front.info", "rusvesna.su", "russian.rt.com", "ritmeurasia.org" и "pravda.ru", доступ к которым на территории Латвии уже ранее был закрыт.