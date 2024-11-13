В Латгале тревожатся: приедет ли скорая, когда будет надо? 1 1073

Наша Латвия
Дата публикации: 13.11.2024
LETA
Изображение к статье: В Латгале тревожатся: приедет ли скорая, когда будет надо?

Несмотря на то, что в Латгале плотность населения ниже, чем в других регионах, недопустимо, чтобы там сокращалось финансирование неотложной медицинской помощи, особенно в приграничных районах, поскольку это вопрос национальной безопасности.

Об этом вчера на парламентской подкомиссии по общественному здоровью рассуждала ее руководитель Лига Козловска. Депутаты подкомиссии решили направить письмо премьер-министру Эвике Силине и министру здравоохранения Хосаму Абу Мери с требованием выделить (точнее, вернуть) Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) 1,6 млн евро.

Такую сумму в бюджете службы в следующем году планируется сэкономить, параллельно проведя оптимизацию работы. А сегодня депутаты парламентской фракции СЗК пригласили на беседу министра здравоохранения, которому также предстоит объяснить, почему в Латгальском регионе с января 2025 года будет сокращено число работающих в бригадах скорой помощи.

Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Уршульский на заседании подкомиссии Сейма перечислил уже проведенные и запланированные руководителем СНМП Лиене Ципуле реформы. Изменения не хаотичны, продуманы и повысят доступность бригад скорой помощи там, где их нет. И Уршульский, и Ципуле неоднократно отмечали, что для жителей ничего не изменится, если шесть бригад медиков перейдут с 24 часов на 14-часовые дежурства. То, что в пяти бригадах больше не будут работать три лица - водитель и два медика, - но будет бригада из двух медиков, на жителей не повлияет. Этот процесс запущен в 2018 году и будет продолжен в 2025 году.

Ципуле пояснила, что в Латгальском регионе на одну бригаду численность населения меньше, чем в других регионах, особенно в Риге и Рижском районе, где не хватает бригад и где медики перерабатывают, поэтому часть медиков получит не оповещение о прекращении трудовых отношений, а предложение работы, возможно, в другом структурном подразделении.

Резко против грядущих перемен в СНМП выступил председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис: "Бюджет службы вырастет за счет того, что будет выделено 2,64 млн евро, чтобы обеспечить самим работникам службы ускоренный доступ к услугам здравоохранения. В то же время по непонятным причинам отнимается 1,6 млн евро на выполнение основных функций службы. Ссылка на солидарность здесь совершенно неуместна, так как такой большой недостачи, как в финансировании латвийской отрасли здравоохранения по сравнению с примерами надлежащей международной практики, нет ни в одной другой отрасли".

Latvijas Avīze

