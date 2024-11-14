Пенсионеры пострадают больше всех: власти Латвии приготовили им «сюрприз»

Осенью довольно неожиданно стало известно о том, что со следующего года малообеспеченные больше не будут получать пакеты помощи с продовольственными, гигиеническими и школьными товарами.

Они будут доступны только малоимущим и людям, оказавшимся в кризисной ситуации, при этом выдавать их будут реже - если до сих пор в квартал выдавалось по два пакета, то со следующего года будет выдаваться по одному. Как поясняет Министерство благосостояния, такое решение принято из-за нехватки средств в программе по уменьшению материальной незащищенности Европейского социального фонда.

Исполняющая обязанности руководителя социальной службы Южно-Курземского края Оксана Стреле надеется, что малообеспеченные люди все же будут получать помощь и в следующем году, так как для них это большая поддержка. Из 33 000 жителей самоуправления малообеспеченными являются 339, в том числе 234 пенсионера, 42 ребенка, 33 работающих и 30 инвалидов. Статус малоимущих имеют 1235 человек. "Наши наблюдения показывают, что малообеспеченные люди очень нуждаются в этих пакетах. Жизнь на селе нелегка. У нас много пенсионеров, которые проработали всю жизнь, но получают маленькие пенсии. Мы думаем, как поддержать этих людей, но перекладывать все на плечи местных властей - непосильная ноша. Для того чтобы наши малообеспеченные люди в следующем году, как и раньше, получали пакеты, необходимо почти 100 000 евро", - говорит Стреле, добавляя, что порог дохода между малоимущими и малообеспеченными не так уж высок, поэтому должен быть найден компромисс, чтобы малообеспеченные продолжали получать помощь, пусть и в меньшем объеме.

Социальный работник Циравской волости Майрите Алфусе характеризует ситуацию как плачевную. "Цены в двух магазинах нашей волости выше, чем в городе. Куда поедут мои бабушки? Сейчас не время отказывать в пакетах помощи малообеспеченным. Больше всего пострадают пенсионеры, которые всю жизнь честно трудились, а теперь получают пенсию около 400 евро, живут в многоквартирных домах и зимой тратят до половины пенсии на отопление", - говорит Алфусе.

Latvijas Avīze