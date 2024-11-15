"Стрельба по воробьям из пушек"

Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ) выступила с заявлением, в котором привела аргументы, доказывающие несостоятельность некоторых идей Министерства финансов по борьбе с теневой экономикой. По мнению ЛАТ, предлагаемые меры плана по борьбе с "тенью" в торговле сейчас направлены не на сокращение "левых" схем, связанных с использованием наличных денег, а на уничтожение малых торговцев или ограничение автоматизированных продаж.

"По нашему мнению, переход правительства к учету начиная с 1 евро является не решением проблемы заработной платы "в конвертах", а скорее напоминает стрельбу по воробьям из пушек, — говорится в заявлении ЛАТ. — Что предлагает Министерство финансов и чего хочет советник министра Карлис Чернецкис? Учета выручки всех торговых автоматов (закуски, вода, кофе, презервативы, вход в туалет и т. д.) и оснащение всех автоматов устройствами считывания платежных карт.

На данный момент нет данных СГД о том, сколько таких автоматов в стране в общей сложности, но по нашему экспертному мнению — около 5000. Их оборот составляет от 100 до 300 евро в месяц, минимальная цена покупки — 10 центов, средняя — 90 центов (не считая кофе и плату за парковку). Если установить считыватель платежных карт, то за каждую покупку придется доплачивать банку 3–30% только за его обслуживание (не считая платы за связь, за аренду и т. д.) Идея возложить на всех мелких торговцев (с оборотом более 136,99 евро в день) такую обязанность увеличит цены в маленьких магазинах на 1%, в то время как снизит доходы торговцев на 5%. Между тем мелкие торговцы составляют более трети (32,5%!) — от общего числа в отрасли!"

Покупатели без покупок

ЛАТ подчеркивает: в Евросоюзе не существует юридической нормы, которая требовала бы от владельцев торговых автоматов в обязательном порядке обеспечить возможность клиентам рассчитываться за товары или услуги при помощи платежных карт.

Принимать решение о том, какие способы оплаты принимаются, а какие нет — исключительно прерогатива владельца автомата.

Не говоря уже о том, что есть ситуации, когда оплата картой невозможна в принципе! Например, если за бутылку воды, холодного чая и прочих товаров в автомате, установленном в школе, можно будет рассчитаться только при помощи платежной карты, то большинство учеников попросту не смогут там ничего купить. И, наконец: увеличение нагрузки на мелких торговцев противоречит рекомендациям ЕС и OECD о поддержке мелких и местных торговцев, принятым в марте 2024 года.

Обращая внимание властей на и без того нелегкую жизнь мелких торговцев и поставщиков услуг, для которых каждое подобное нововведение чревато еще большим ухудшением положения, а то и вовсе разорением, ЛАТ завершает свое обращение таким призывом:

"Мы считаем, что планируемые поправки в закон в действующей редакции являются несоразмерными и окажут серьезное негативное влияние на работу малых предпринимателей, специфика деятельности которых связана с торговлей — с торговыми точками с малым оборотом и низкой стоимостью сделок. И призываем не предъявлять к ним требований по оснащению их торговых точек POS–терминалами".

