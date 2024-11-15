В праздничном параде примет участие и авиация «airBaltic»

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic 18 ноября примет участие в параде в честь 106-й годовщины провозглашения Латвии, совершив полет над Даугавой в районе набережной 11 ноября, сообщает агентство ЛЕТА.

airBaltic планирует пролететь над Даугавой на набережной 11 ноября на самолете Airbus A220-300, который раскрашен в красно-бело-красные цвета латвийского флага. Самолет airBaltic можно будет увидеть во время парада, который начнется в 13.30.

Отмечается, что в случае неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер, низкая облачность, осадки или плохая видимость, полет может быть отменен по соображениям безопасности.

airBaltic уже пятый раз принимает участие в государственном праздничном параде.

Представители компании сообщают, что в 2018 году, в рамках празднования столетия Латвии, airBaltic преподнесла Латвии подарок — самолет Airbus A220-300, украшенный специальными красно-бело-красными цветами латвийского флага. В апреле 2023 года авиакомпания получила второй самолет Airbus A220-300, оформленный цветами латвийского флага.