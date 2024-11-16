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Хотят ли латвийцы выходной в День Лачплесиса? 3

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2024
BB.LV
Хотят ли латвийцы выходной в День Лачплесиса?

Национальное объединение предлагает сделать выходным днем День Лачплесиса, отказавшись при этом от выходного дня 1 мая.

Жители в соцсетях показали, что склоняются, скорее, к 1 мая...

"Не трогайте выходные в солнечный и теплый сезон с апреля по октябрь, в остальное время смело можете какой-нибудь день вычеркнуть и вместо этого поставить 11 ноября", - пишет пользователь.

"Это день памяти. Выходной не нужен", - лаконично отмечает другой пользователь.

"Вы хотя бы день проработали в частном секторе? Есть понимание, откуда берутся налоговые поступления, из которых депутатам платят зарплату? Дешевый популизм. Безответственно", - возмущается третий комментатор предложением накблока.

"Да, это проблема Латвии №1 - 11 ноября - рабочий или выходной день. Когда псу нечего делать, он яйца лижет", - подытоживает еще один пользователь.

#день лачплесиса
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Комментарии (3)

  • 17-го ноября

    в СССР действует Советский праздничный календарь. не ведитесь ну фуфло от торг компаний на территории СССР

    1
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  • 17-го ноября

    день Сатаны

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    2
  • JB
    Janis Berzin
    16-го ноября

    Какой ловкий ход по ликвидации Дня международной солидарности трудящихся в борьбе за свои права со стороны буржуазных депутатов. Сначала его переименовали, теперь хотят уничтожить.

    51
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