Хотят ли латвийцы выходной в День Лачплесиса?

Национальное объединение предлагает сделать выходным днем День Лачплесиса, отказавшись при этом от выходного дня 1 мая.

Жители в соцсетях показали, что склоняются, скорее, к 1 мая...

"Не трогайте выходные в солнечный и теплый сезон с апреля по октябрь, в остальное время смело можете какой-нибудь день вычеркнуть и вместо этого поставить 11 ноября", - пишет пользователь.

"Это день памяти. Выходной не нужен", - лаконично отмечает другой пользователь.

"Вы хотя бы день проработали в частном секторе? Есть понимание, откуда берутся налоговые поступления, из которых депутатам платят зарплату? Дешевый популизм. Безответственно", - возмущается третий комментатор предложением накблока.

"Да, это проблема Латвии №1 - 11 ноября - рабочий или выходной день. Когда псу нечего делать, он яйца лижет", - подытоживает еще один пользователь.