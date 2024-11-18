Такого еще не было: военные промаршируют по набережной Риги под женским началом

Праздничные мероприятия по традиции начнутся с торжественной церемонии возложения цветов в 10.30 у памятника Свободы. Но главным событием, конечно же, станет парад Национальных вооруженных сил, который, как и всегда, будет проходить на набережной 11 Ноября. Начало парада в 13.30.

В этом году впервые в истории парадом будет командовать женщина — полковник Антонина Блёдоне. В параде примут участие около 1500 солдат, призывников, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов.

По набережной пройдут маршем и военные из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, Словении, США, Черногории, Чехии и Эстонии. В этом году в третий раз в параде примет участие и группа военных под украинским флагом.

Пехотные части парада в сопровождении военных оркестров пройдут также по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку до улицы Сканстес.

Ожидается пролет вертолетов — латвийских, американских и канадских. Три самолета Ан–2 пустят в небе дым в цветах латвийского флага, а национальная авиакомпания airBaltic обещает совершит перелет над Старой Ригой на самолете, выкрашенном в цвета латвийского флага. Во время парада также пролетят четыре самолета Eurofighter.

Парад завершится демонстрацией оружия, техники и транспортных средств вооруженных сил Латвии и союзников.

Днем в столице пройдет целый ряд концертов, посвященных празднику. Так, в Доме культуры VEF состоится концерт "Звуковые картины Латвии" с участием оркестра "Рига". В концертном зале Ave Sol пройдет праздничный концерт "Останься ТЫ в моих мыслях…" с участием смешанного хора имени Эмиля Дарзиня, ансамбля коклеистов Cantata и струнного квартета. В Большом зале Дома культуры "Зиемелблазма" состоится праздничный концерт группы Carnival Youth.

Вечером, в 19.00, на площади Свободы состоится еще одно торжественное мероприятие, которое начнется с концерта. После него, в 20.00, с обращением к присутствующим выступит президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс, будет исполнен государственный гимн, а в завершение мероприятия всех присутствующих порадует лазерное световое шоу (с повтором несколько раз в час до 23.00).

Как и ранее, салюта в этом году тоже не будет. Его сначала отменили из–за коронавируса, а потом — чтобы не беспокоить выстрелами украинских беженцев. Похоже, традицию фейерверков в Риге похоронили навсегда. Зато в этом году в Риге снова состоится фестиваль света Staro Rīga, который будет проходить в течение четырех дней с 15 по 18 ноября, каждый вечер с 17.00 до 23.00. В этот раз инсталляции фестиваля будут расположены по следующему маршруту: площадь Свободы — площадь Латвийских стрелков — Национальная библиотека Латвии — парк Аркадия.

Напомним также, что в государственный праздник, 18 ноября, все пассажиры смогут пользоваться в Риге общественным транспортом бесплатно, включая кодовые билеты, которые не нужно будет регистрировать в автобусах, троллейбусах и трамваях компании Rīgas satiksme. Общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.