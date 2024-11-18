У иностранцев спросили, с чем у них ассоциируется Латвия. Некоторые ответы поразили

В профиле X @stats_feed людям был задан вопрос на английском языке: "What do you think first when you hear the word 'Latvia'?" В переводе это звучит примерно так: "Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите слово 'Латвия'?" Об этом пишет LA.LV .

Многие из ответов повторяются, многие заставляют вас улыбнуться, другие трогательные, некоторые, конечно, раздражают, также нет недостатка в комментаторах, для которых название "Латвия" ничего не говорит.

— Много деревьев.

— Старый город Риги.

— Красивая страна, которая избавляется от токсичного наследия России.

— Положительный тест на беременность.

— Михаил Таль (этот ответ повторяется несколько раз).

— членство в НАТО.

— хоккей на льду.

— баскетболист Кристапс Порзиньгис (это тоже популярный повторяющийся ответ).

– Алкоголь.

– Одна из трех стран Балтии.

— Шпионские камеры Minox.

– Блондинки.

– Природа.

– Балтийское море.

— Праздник песни, позитив, хоккей, народные танцы, красивая природа.

– Красивая страна, где много работают.

— Первая в мире рождественская ёлка.

— Улыбающиеся люди.

— Праздник песни.

— Много деревьев.

— Вкусная картошка.

— теннисист Эрнест Гулбис.

— компания Mikrotik.

— теннисистка Алёна Остапенко.

— хоккеист Сандис Озолиньш.

— Cake To Bake! (песня Латвии на Евровидении)

— Интересный хлеб.

— Голубоглазые женщины.

— Моя первая девушка.