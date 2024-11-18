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У иностранцев спросили, с чем у них ассоциируется Латвия. Некоторые ответы поразили 6

Наша Латвия
Дата публикации: 18.11.2024
BB.LV
У иностранцев спросили, с чем у них ассоциируется Латвия. Некоторые ответы поразили

В профиле X @stats_feed людям был задан вопрос на английском языке: "What do you think first when you hear the word 'Latvia'?" В переводе это звучит примерно так: "Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите слово 'Латвия'?" Об этом пишет LA.LV.

Многие из ответов повторяются, многие заставляют вас улыбнуться, другие трогательные, некоторые, конечно, раздражают, также нет недостатка в комментаторах, для которых название "Латвия" ничего не говорит.

— Много деревьев.

— Старый город Риги.

— Красивая страна, которая избавляется от токсичного наследия России.

— Положительный тест на беременность.

— Михаил Таль (этот ответ повторяется несколько раз).

— членство в НАТО.

— хоккей на льду.

— баскетболист Кристапс Порзиньгис (это тоже популярный повторяющийся ответ).

– Алкоголь.

– Одна из трех стран Балтии.

— Шпионские камеры Minox.

– Блондинки.

– Природа.

– Балтийское море.

— Праздник песни, позитив, хоккей, народные танцы, красивая природа.

– Красивая страна, где много работают.

— Первая в мире рождественская ёлка.

— Улыбающиеся люди.

— Праздник песни.

— Много деревьев.

— Вкусная картошка.

— теннисист Эрнест Гулбис.

— компания Mikrotik.

— теннисистка Алёна Остапенко.

— хоккеист Сандис Озолиньш.

— Cake To Bake! (песня Латвии на Евровидении)

— Интересный хлеб.

— Голубоглазые женщины.

— Моя первая девушка.

# латвия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
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Комментарии (6)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го ноября

    У меня с ячневой сечкой, которую я пережирал вагонами в лат армии (излюбленное хрючево там в 90х было). Серым низким небом осенью на взморье (убиццо можно от картины радости-серое небо, серая вода). Да и вообще, какой то ровной безнадёгой.🤔 Выражение-"влачить существование (жизнь)" это самое то по смыслу, если описать латвийство. И горя трагического нет, но и радости как говно.

    61
    26
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    19-го ноября

    Вот про улыбающихся людей - это совсем не так. Иностранцев удивляет, почему у нас люди с такими хмурым и злым выражением лица. Приходится объяснять, что мы не злые, а озабоченные.

    145
    15
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го ноября

    Ни слова про то что Латвия -- это единственная страна где существует латышский язык. Вот это точно и показатель, и правда. Вымирающий язык и вымирающая нация. Спасибо латвийскому правительству!

    405
    36
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Алексей Зиновьев
    18-го ноября

    По официальным прогнозам ООН к 2100 года численность населения Латвии составит 410-430 тысяч жителей.

    254
    18
  • ME
    Marx Engels
    Алексей Зиновьев
    18-го ноября

    Алексей, вы больны на голову. А латышский язык, иностранцами, не упоминается по-иному, что для них это естественно. Латышский в Латвии. Японский в Японии. Немецкий в Германии.

    35
    90
  • MiU
    Made in USSR
    18-го ноября

    И никто ничего про латышский язык... :-( Вот тебе и раз...

    207
    12
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