У иностранцев спросили, с чем у них ассоциируется Латвия. Некоторые ответы поразили

В профиле X @stats_feed людям был задан вопрос на английском языке: "What do you think first when you hear the word 'Latvia'?" В переводе это звучит примерно так: "Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите слово 'Латвия'?" Об этом пишет LA.LV.
Многие из ответов повторяются, многие заставляют вас улыбнуться, другие трогательные, некоторые, конечно, раздражают, также нет недостатка в комментаторах, для которых название "Латвия" ничего не говорит.
— Много деревьев.
— Старый город Риги.
— Красивая страна, которая избавляется от токсичного наследия России.
— Положительный тест на беременность.
— Михаил Таль (этот ответ повторяется несколько раз).
— членство в НАТО.
— хоккей на льду.
— баскетболист Кристапс Порзиньгис (это тоже популярный повторяющийся ответ).
– Алкоголь.
– Одна из трех стран Балтии.
— Шпионские камеры Minox.
– Блондинки.
– Природа.
– Балтийское море.
— Праздник песни, позитив, хоккей, народные танцы, красивая природа.
– Красивая страна, где много работают.
— Первая в мире рождественская ёлка.
— Улыбающиеся люди.
— Праздник песни.
— Много деревьев.
— Вкусная картошка.
— теннисист Эрнест Гулбис.
— компания Mikrotik.
— теннисистка Алёна Остапенко.
— хоккеист Сандис Озолиньш.
— Cake To Bake! (песня Латвии на Евровидении)
— Интересный хлеб.
— Голубоглазые женщины.
— Моя первая девушка.
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