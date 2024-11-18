В Риге День рождения Латвии отметят концертами и лазерным световым шоу

Сегодня в Риге пройдут различные мероприятия, концерты и лазерное световое шоу в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Праздничный день начнется с торжественной церемонии возложения цветов у памятника Свободы в 10:30. В 13:30 состоится парад Национальных вооруженных сил на набережной 11 Ноября.

В честь Дня рождения Латвии также запланированы различные концерты. Во Дворце культуры VEF пройдет концерт "Звуковые картины Латвии" с участием оркестра "Рига". В концертном зале "Ave Sol" состоится праздничный концерт "Останься ТЫ в моих мыслях…" с участием смешанного хора Э.Дарзиньша, ансамбля кокле "Cantata" и струнного квартета. Во Дворце культуры "Зиемельблазма" в Большом зале пройдет праздничный концерт группы "Carnival Youth".

Жителей Риги также приглашают в 16:00 в Музыкальную и художественную школу Кенгарагса, где состоится концерт "Шел я через серебряную рощу" с участием ансамблей кокле "Kokļu klubs", "Liepziedi", "Liepiņa", "Liepa" и солиста Мартиньша Звигулиса. В 17:00 в Латвийском военном музее пройдет концерт "Народная песня Латвии" с участием фольклорного ансамбля и клуба древних боевых искусств "Vilkači".

Вечером, в 19:00, на площади Свободы пройдет торжественное мероприятие, посвященное годовщине провозглашения Латвийской Республики. Оно начнется с концерта, в котором примут участие музыканты Гинта Криевкална, Грета Грантиня, Андрис Эрглис и Раймонд Целмс.

После концерта, в 20:00, к собравшимся обратится Президент Латвии Эдгар Ринкевич, будет исполнен гимн Латвии, а завершится мероприятие лазерным световым шоу, которое повторится несколько раз до 23:00.

После официального мероприятия, в 21:00, желающие смогут посетить Культурный и народно-искусствоведческий центр "Малая гильдия", где пройдет праздничный концерт "Цветение Латвии" с участием молодежного хора "Balsis", пианистки Иевы Дзерве и инструментального ансамбля.