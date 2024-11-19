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В Латвии решили увеличить пособие для граждан Украины. Сколько им будут платить? 6

Наша Латвия
Дата публикации: 19.11.2024
LETA
В Латвии решили увеличить пособие для граждан Украины. Сколько им будут платить?

Единовременное кризисное пособие для жителей Украины в следующем году увеличится на 24–34 евро, сообщила во вторник представитель Министерства благосостояния (LM) Линда Лиепа на заседании Комиссии по обороне и внутренним делам Сейма.

Сейчас муниципальная социальная служба выплачивает украинским гражданским лицам единовременное пособие в кризисной ситуации в размере 343 евро для совершеннолетнего и 240 евро на каждого ребёнка.

Лиепа объяснила, что это пособие, установленное Законом о поддержке украинских гражданских лиц, фиксировано, но по сути зависит от медианы минимального дохода, которая меняется каждый год. Соответственно, министерство ежегодно вносит предложения для корректировки размера пособия.

Таким образом, планируется, что в следующем году это пособие для взрослых составит 377 евро, а для детей — 264 евро, что означает увеличение на 34 евро для взрослого и на 24 евро для ребёнка.

#украинские беженцы #пособия
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Григорий Антонов
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Комментарии (6)

  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    19-го ноября

    А в Ирландии платят по 140 евро, как и всем детям.

    45
    5
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    19-го ноября

    А в Ирландии платят по 140 евро, как и всем детям.

    29
    5
  • ID
    Irina Darina
    19-го ноября

    Охренеть! Да у нас пенсии меньше! Ну доколе это будет продолжаться!

    244
    14
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    19-го ноября

    Зашибись, а нашим детям пособие 20 евро.

    259
    12
  • ТТ
    Тим Тим
    19-го ноября

    В Латвии зарегестрированно 54 000 беженцев из Украины,из них согласно госстату работает 8700,так может хватит отбирать у Наших пенсионеров и малоимущих?Почему Германия,Польша,Венгрия поставила им условия:халява кончилась-пора работать,сомневаюсь,что эти страны беднее Латвии.

    319
    16
  • RS
    Roland Suslikov
    19-го ноября

    Ничего, что у многих местных жителей нет льгот и нет возможности заработать...

    246
    7
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