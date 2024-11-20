Деятели культуры в шоке: театрам в Риге дают больше денег, чем театрам в провинции

Обобщение годовых отчетов и отчетов всех находящихся в подчинении Министерства культуры профессиональных театров и концертных организаций об общем полученном государственном и муниципальном (как прямом, так и косвенном) финансировании свидетельствует о том, что в 2023 году латвийские профессиональные театры и концертные организации получили от государства более 40,2 млн евро.

Однако заметно, что выделенное государством финансирование очень неравномерно распределяется между Ригой и остальной Латвией. Профессиональные государственные театры и другие государственные общества капитала, находящиеся в Риге, в прошлом году получили государственные дотации в размере 33,6 млн. А культурные капитальные общества, находящиеся за пределами нашей столицы, - всего 6,5 млн евро. Учитывая то, что в столице проживает всего 32% всех жителей Латвии, в расчете на одного жителя наблюдается гигантский разрыв между тем, как финансируется профессиональная культура в Риге, и другими местами Латвии. Из расчета в среднем на одного жителя в прошлом году Рига получала 55,6 евро из госбюджета для поддержки профессиональной культуры, а во всей остальной Латвии приходилось всего 5,2 евро на душу населения.

Тот факт, что в Риге поддержка из госбюджета предприятий, учреждений и других структур непропорционально велика, стал главным контраргументом прозвучавшим на форуме LaSER "Рижская метрополия 2040" призывам сделать фундаментом развития Латвии усиленную поддержку только Риги и ее близлежащих окрестностей.

Diena