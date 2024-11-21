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«Чем они виноваты?» - выяснилось, что латвийские пенсионеры живут почти хуже всех в ЕС 1

Наша Латвия
Дата публикации: 21.11.2024
BB.LV
«Чем они виноваты?» - выяснилось, что латвийские пенсионеры живут почти хуже всех в ЕС
ФОТО: dreamstime

«Чем согрешили латвийские пенсионеры?», - ттим вопросом задается Neatkarīgā, указывая, что в нашей стране на пенсии выделяется только лишь 7,9% от внутреннего валового продукта, что является одним из самых низких показателей в ЕС, где средний уровень — 12,9% от ВВП.

Наибольшей пенсией могут похвастаться сениоры Люксембурга — там она в среднем составляет 2575 евро в месяц. Наименьшим размером обладают средние пенсии болгар — всего 226 евро.

«В Латвии пенсии, выплачиваемые государством, составляют 52,8% текущего дохода. В Эстонии этот показатель составляет всего 34,4%, что является вторым самым низким результатом в Евросоюзе после Литвы. С другой стороны, средний показатель по Евросоюзу показывает, что по достижении пенсионного возраста пенсионеры будут получать пенсию в размере 68,1% от текущей зарплаты. Однако, несмотря на то, что в Латвии самый высокий показатель среди соседних стран, указанный размер пенсии не сможет обеспечить тот уровень дохода, к которому привык работающий человек».

«В соответствии с планируемыми изменениями в Законе о государственных накопительных пенсиях с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года ставки пенсионных взносов в размере одного процентного пункта со второго уровня пенсий будут переведены в государственную ненакопительную пенсионную систему или первого уровня пенсий», - пишет газета.

Со ссылкой на банковского экономиста Атиса Круминьша, издание рекомендует будущим пенсионерам взять собственное благосостояние в свои руки. «Для молодых людей наиболее подходящим выбором являются пенсионные планы с высокой долей инвестиций в акции, а если пенсионный возраст ближе, рекомендуется выбирать менее рискованные планы».

#пенсии
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    22-го ноября

    Как, вариант, Бог учит от фашизма и национализма, высокомерия!

    11
    7

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