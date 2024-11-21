Экономику Латвии нужно создавать... на военной основе. Мнение экономиста

Известный экономист Янис Ошлейс в эфире ТВ-24 констатировал, что Россия может экономически выдерживать войну и санкции еще довольно длительное время. Причина - Россия перестроила свою экономику на военные рельсы, к тому же объем экспорта нефти и газа еще достаточно велик и доходы от этого экспорта превышают расходы от импорта различных товаров. То есть внешнеторговый баланс в России по-прежнему с плюсом.

Экономист убежден, что и Латвия должна уже создавать свою экономику на военной основе. А именно - развивать военную промышленность, не ограничиваясь только, например, производством дронов. Я. Ошлейс призвал использовать опыт Израиля, который выделяет огромные средства на различного рода "стартапы" в области ИТ-технологий. Эти компании зарабатывают деньги для государства и затем эти деньги вкладываются в военную промышленность - например, в производство бронетранспортеров. По мнению эксперта, Латвии следует оборонные средства не столько тратить на импорт вооружений, сколько развивать собственное военное производство и это будет выгодно во всех отношениях.