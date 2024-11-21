Baltijas balss logotype

Экономику Латвии нужно создавать... на военной основе. Мнение экономиста 1

Наша Латвия
Дата публикации: 21.11.2024
BB.LV
Экономику Латвии нужно создавать... на военной основе. Мнение экономиста

Янис Ошлейс убежден: чем сильнее будет в Латвии развита военная промышленность, тем более устойчивой будет наша экономика.

Известный экономист Янис Ошлейс в эфире ТВ-24 констатировал, что Россия может экономически выдерживать войну и санкции еще довольно длительное время. Причина - Россия перестроила свою экономику на военные рельсы, к тому же объем экспорта нефти и газа еще достаточно велик и доходы от этого экспорта превышают расходы от импорта различных товаров. То есть внешнеторговый баланс в России по-прежнему с плюсом.

Экономист убежден, что и Латвия должна уже создавать свою экономику на военной основе. А именно - развивать военную промышленность, не ограничиваясь только, например, производством дронов. Я. Ошлейс призвал использовать опыт Израиля, который выделяет огромные средства на различного рода "стартапы" в области ИТ-технологий. Эти компании зарабатывают деньги для государства и затем эти деньги вкладываются в военную промышленность - например, в производство бронетранспортеров. По мнению эксперта, Латвии следует оборонные средства не столько тратить на импорт вооружений, сколько развивать собственное военное производство и это будет выгодно во всех отношениях.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
24

Комментарии (1)

  • AK
    Anton Kvaskov
    21-го ноября

    в жерло войны.....

    6
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео