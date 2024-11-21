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Пора закрывать: подсчитано, что в Латвии слишком много театров и прочей культуры 4

Наша Латвия
Дата публикации: 21.11.2024
BB.LV
Пока же вместо того, чтобы закрывать театры, в Латвии их открывают - на снимке новое здание "Нового рижского театра".

Пока же вместо того, чтобы закрывать театры, в Латвии их открывают - на снимке новое здание "Нового рижского театра".

«Культурная инфраструктура нашего государства создана из расчета на 2,8 миллионов», - такой тезис выдвигается в статье газеты Diena.

«Один миллион жителей, среди которых есть также дети и сениоры, поддерживать инфраструктуру в привычном объеме не сможет. Раньше или позже обществу Латвии нужно будет принять решения о том, что продолжать финансировать, от чего отказываться. Сохраняя тот уровень государственного финансирования на одного работающего, который был в конце XX века, в долгосрочной перспективе Латвии будет нужно отказаться от 50% расходов на содержание всей инфраструктуры, в том числе также на расходы по содержанию инфраструктуры культуры».

«Каждый новорожденный ребенок, как только достигнет сознательного возраста, может стать посетителем театра или концертов, - продолжает издание. - Если дети рождаются в очень небольшом количестве, то у концертов и театров будет мало посетителей. Осознавая неизбежную смену поколений, это простая логика». В качестве примера приводится динамика посещений Рижского цирка — если в 2013 году представления в легендарном заведении смотрели 110 000 зрителей, то в прошлом году только 15 000. Организованные в стране концерты в 2023 году посетили 229 000 человек, что существенно меньше, чем до пандемии.

«Глядя на посещаемость театров шире и сравнивая роль и значение театра в обществе 40 лет назад и в наши дни, нужно засвидетельствовать, что интерес общества к посещению театров существенно снизился, - указывает Diena. - Одна из причин есть приход других видов развлечений в повседневность жителей Латвии, особенно молодого поколения».

#театр
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • ID
    Irina Darina
    23-го ноября

    Ну что?...Вымираты🤣

    8
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    21-го ноября

    С каких времён цирк, по сути своей балаган, относится к культуре? 🤔

    34
    8
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го ноября

    Хлеба и зрелищ! И этот о будет достаточно.

    18
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го ноября

    ПРЕКРАСНО!!! Зачем Латвии культура?!

    90
    6

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