«Один миллион жителей, среди которых есть также дети и сениоры, поддерживать инфраструктуру в привычном объеме не сможет. Раньше или позже обществу Латвии нужно будет принять решения о том, что продолжать финансировать, от чего отказываться. Сохраняя тот уровень государственного финансирования на одного работающего, который был в конце XX века, в долгосрочной перспективе Латвии будет нужно отказаться от 50% расходов на содержание всей инфраструктуры, в том числе также на расходы по содержанию инфраструктуры культуры».

«Каждый новорожденный ребенок, как только достигнет сознательного возраста, может стать посетителем театра или концертов, - продолжает издание. - Если дети рождаются в очень небольшом количестве, то у концертов и театров будет мало посетителей. Осознавая неизбежную смену поколений, это простая логика». В качестве примера приводится динамика посещений Рижского цирка — если в 2013 году представления в легендарном заведении смотрели 110 000 зрителей, то в прошлом году только 15 000. Организованные в стране концерты в 2023 году посетили 229 000 человек, что существенно меньше, чем до пандемии.

«Глядя на посещаемость театров шире и сравнивая роль и значение театра в обществе 40 лет назад и в наши дни, нужно засвидетельствовать, что интерес общества к посещению театров существенно снизился, - указывает Diena. - Одна из причин есть приход других видов развлечений в повседневность жителей Латвии, особенно молодого поколения».