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«Увидеть такое в латвийских лесах в мирное время?!» - жителей предупреждают об опасности 1

Наша Латвия
Дата публикации: 21.11.2024
BB.LV
«Увидеть такое в латвийских лесах в мирное время?!» - жителей предупреждают об опасности

Отправившись на охоту в один из лесов Прейльского края, охотники сами едва не стали дичью. На их пути кто-то разбросал так называемый «боевой чеснок», сообщает портал grani.lv.

«Боевой чеснок (он же — римские триболы, рогульки железные или подметные каракули) – это эффективное средство борьбы с вражеской армией. Представляет он собой несколько звездообразных, соединённых между собой стальных штырей, направленных в разные стороны. Если такого «ежика» бросить на землю, то один шип всегда будет направлен вверх, а остальные составят опору.

В древности это заграждение-ловушку эффективно применяли против вражеской конницы. Острие «ежика» гарантированно пробивало копыто лошади, которая сбрасывала седока, становилась хромой, а затем зачастую умирала от заражения крови и гангрены. А во времена войны во Вьетнаме «боевой чеснок» вовсю использовался и против пехоты. Именно по этой причине в ботинках американских солдат, получивших в джунглях немало увечий от таких приспособлений, появились металлические пластины для усиления подошвы.

Но это – в военное время, против войск противника и вражеских диверсантов. Однако встретить такое в латвийских лесах, в мирное время? Как такое может быть?!

Оказывается — может. В социальных сетях появилось фото находки охотников, которые отправились за дичью в один из лесов Силюкалнской волости Прейльского края и едва не напоролись на добротно сваренные из арматуры колючки.

«Во время охоты на лесной тропинке, где можно проехать на машине, а охотники идут стоять на лабазе, мы нашли таких ежей. Один охотник чуть не наступил на него сверху. Хозяин леса охотился вместе с нами и был в ярости», – написал в Facebook некий Виталий. Пользователи соцсети предположили, что если дело пойдет и дальше, то в скором времени в лесах появятся настороженные на людей капканы, а, быть может, и противопехотные мины.

Остается лишь гадать, чьих это рук дело – экозащитников из числа «друзей леса», которые желают, чтобы люди не ездили на квадроциклах и мотоциклах по лесу, или же просто психически ненормальных. Но факт остается фактом – пострадать от таких штуковин может любой грибник или любитель лесных прогулок: серьезная травма способна навсегда сделать инвалидом. Тем более что во мху заметить «ежика» практически нереально. Интересно, возбудила ли полиция по поводу находки уголовное дело?

#лес
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го ноября

    Чтоб подошву проткнуть такими остриями, веса человека недостаточно. Это сделано для колёс техники. И я не осуждаю. Потому что действительно, ублюдки на квадроциклах распахивают так тропы, что иногда по ним сложно пройти, а уж осенью, когда вода в колеи набирается-нереально. И что вам, мразям, мяса в магазинах мало? Азарта захотелось? Поубивать? Сволочи. Ненавижу эту охотную петушню. Приезжают с комфортами чисто поубивать для развлечения.

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