«Мы заботимся о ваших детях каждый день – утомительный и неоцененный труд!» Сколько получают няни в детских садах Латвии?

Учителя уже давно борются за зарплату, и с каждым годом, кажется, им прибавляется больше, пишет la.lv

Далее упоминаются педагоги дошкольных образовательных учреждений, которым, если повезет, тоже будут выгодны пикеты и длительные бои с Минобразования, а как же остальные люди, которые каждый день заботятся о наших детях? А как насчет людей, которые меняют подгузники, готовят, учат цвета, рисуют животных, обнимаются и заботятся о том, чтобы все малыши были счастливы, пока мамы и папы работают?

За небольшим исключением в отношении заработной платы воспитателей дошкольных учреждений, lvportals.lv сообщает, что «Заработная плата педагогов воспитателей дошкольных учреждений определяется в соответствии с правилами Кабинета министров №. 445 «Положение о заработной плате педагогов». Самая низкая месячная заработная плата воспитателей дошкольных учреждений составляет 1526 евро за 40-часовую рабочую неделю.

В соответствии с пунктом 11 вышеуказанного положения заработная плата педагогов (часть заработной платы, которая определяется с учетом месячной окладной ставки и нагрузки педагога) определяется ежегодно руководителем образовательного учреждения, реализующего тарификацию (согласно приложению 2 к настоящим правилам). Поэтому независимо от количества рабочих дней в месяце заработная плата одинакова, т.е. то есть платится по тарификации».

Далее следует реальность о зарплатах помощников воспитателя или нянь: «Заработная плата нянь или помощников воспитателя, работающих в муниципальных детских садах, почти не упоминается. В большинстве регионов Латвии это минимальная заработная плата плюс немного сверху.

Работа напряженная, изматывающая в течение дня. Бежать надо во все стороны, обязанности написаны на двух страницах и сколько еще не написано, а зарплаты мизерные. Поскольку детские сады являются муниципальными учреждениями, муниципалитеты платят столько, сколько хотят. Выше зарплаты в самых богатых муниципалитетах, иногда разница составляет около 200 евро. В частности, одни из самых низких зарплат в Бауском крае.

Около 750 евро до налогов и чуть больше 600 после. Вот представьте, как выжить с такой зарплатой. Небольшой бонус последних лет — медицинская страховка. Только там многое из необходимого не оплачивается и наоборот».