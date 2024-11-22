Нет денег: хотят закрыть полсотни автобусных маршрутов в Латвии

Автотранспортная дирекция (АТД) рекомендует Совету по общественному транспорту закрыть 43 нерентабельных региональных автобусных маршрута, на которых соотношение доходов и расходов в 2023 году было 10% и меньше.

Как сообщили на заседании совета представители АТД, в целом по ряду критериев, включая среднее количество пассажиров, соотношение государственных дотаций и расходов, целесообразность выполнения рейсов по требованию, было проанализировано 888 рейсов.

АТД рекомендовала совету закрыть 43 рейса — 21 в Латгальском регионе планирования, 16 в Видземском регионе планирования, три в Земгальском регионе планирования, два в Курземском регионе планирования и один в Рижском регионе планирования. Еще для 39 рейсов АТД рекомендовала сократить количество дней, когда они выполняются.

611 автобусных рейсов планируется сохранить без изменений, 45 сохранить до получения дополнительной информации, на 23 рейсах рекомендуется использовать транспортные средства M1, на 15 рейсах — рассмотреть возможное введение рейсов по требованию и другие варианты.

Руководитель Совета по общественному транспорту Анния Новикова отметила, что АТД может продолжать работу, обсуждая и согласовывая с регионами планирования возможные изменения.

Новикова добавила, что речь идет скорее о том, как создать эффективную сеть маршрутов, соединяющую не только автобусные рейсы, но и рейсы на других видах транспорта.

Также представители АТД на заседании совета сообщили о возможности закрытия 24 залов ожидания и пяти билетных касс на железнодорожных станциях. AО Pasažieru vilciens подало предложение закрыть семь билетных касс, однако АТД указала, что кассы на станциях Резекне-2 и Крустпилс в настоящее время являются основным местом продажи билетов на поезда с пронумерованными местами, которые невозможно купить в электронном виде.

Латвийское телевидение ранее сообщило, что в следующем году цены на билеты в общественном транспорте могут быть вновь повышены, а маршрутная сеть сокращена в целях экономии средств.