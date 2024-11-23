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Кого они вообще ищут?! Мужчина в шоке после попыток найти работу в Латвии 1

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
Кого они вообще ищут?! Мужчина в шоке после попыток найти работу в Латвии

«Хочу знать, почему такое отношение со стороны работодателя?», - пишет на «Доске жалоб» Марцис.

Несколько раз отправлял CV в несколько компаний, ищущих сотрудников, но ответа не было.

А на следующий день снова это же объявление. Вопрос в том, кого они вообще ищут? Я, конечно, ищу работу, где у меня хотя бы есть хороший опыт, а они даже не интересуются.

Уверен, что это происходит со многими, не только со мной, я возмущен. Говорят, что не хватает рабочих рук, но как такое понимать», - негодует мужчина.

#работа #доска жалоб
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    23-го ноября

    Рвба, готового работать за еду, без отпусков и больничных, медицинской страховки. Вот, что надо писать в CV.

    67
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