Кого они вообще ищут?! Мужчина в шоке после попыток найти работу в Латвии

Несколько раз отправлял CV в несколько компаний, ищущих сотрудников, но ответа не было.

А на следующий день снова это же объявление. Вопрос в том, кого они вообще ищут? Я, конечно, ищу работу, где у меня хотя бы есть хороший опыт, а они даже не интересуются.

Уверен, что это происходит со многими, не только со мной, я возмущен. Говорят, что не хватает рабочих рук, но как такое понимать», - негодует мужчина.