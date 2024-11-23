Неприятный сюрприз! В Кекавской средней школе нашли прославляющий Россию предмет

Когда 19 ноября Латвия отмечала 1000 дней полномасштабной войны на Украине вспоминала жителей Украины, в социальных сетях была опубликована фотография из Кекавской средней школы, вызвав у многих неприятный сюрприз...

В своем аккаунте «Х» Андрис написал: «Проходит 1000-й день полномасштабной войны, а на стене Кекавской средней школы до сих пор висит предмет, прославляющий Россию».

На фотографии видна карта России, которая прикреплена к стене рядом с русским алфавитом, а с другой стороны - карта Латвии.

⁉️Rit pilna apmēra kara 1000. diena, bet Ķekavas vidusskolā pie sienas joprojām karājas krieviju slavinošs objekts. pic.twitter.com/muGhhLZVJX — Andris Vītols (@vitols_andris) November 19, 2024

В комментариях люди выразили разные мнения.

«Что именно там восхваляющего? Информативный материал – врага надо знать. Не приходила в голову такая мысль?», - написал один из пользователей.

«В латвийских школах давно запрещено использовать демонстрационные материалы с текстами на кириллице. Если только в контексте иностранных языков. Здесь хорошо видно, карта не является материалом для изучения иностранного языка. Надо удалить!», - указал другой.

«Там нет ничего прославляющего; судя по висящей рядом русской азбуке, это кабинет русского языка. Такого в школе быть не должно, как и русского языка», - негодует третий.

Отметим, что представители школы указали, что карта действительно висела в кабинете, где дети изучают русский язык. Ее уже сняли, а школьники, как и все в Латвии, почтили минутой памяти погибших на войне украинцев.