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Неприятный сюрприз! В Кекавской средней школе нашли прославляющий Россию предмет 2

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
Неприятный сюрприз! В Кекавской средней школе нашли прославляющий Россию предмет

Когда 19 ноября Латвия отмечала 1000 дней полномасштабной войны на Украине вспоминала жителей Украины, в социальных сетях была опубликована фотография из Кекавской средней школы, вызвав у многих неприятный сюрприз...

В своем аккаунте «Х» Андрис написал: «Проходит 1000-й день полномасштабной войны, а на стене Кекавской средней школы до сих пор висит предмет, прославляющий Россию».

На фотографии видна карта России, которая прикреплена к стене рядом с русским алфавитом, а с другой стороны - карта Латвии.

В комментариях люди выразили разные мнения.

«Что именно там восхваляющего? Информативный материал – врага надо знать. Не приходила в голову такая мысль?», - написал один из пользователей.

«В латвийских школах давно запрещено использовать демонстрационные материалы с текстами на кириллице. Если только в контексте иностранных языков. Здесь хорошо видно, карта не является материалом для изучения иностранного языка. Надо удалить!», - указал другой.

«Там нет ничего прославляющего; судя по висящей рядом русской азбуке, это кабинет русского языка. Такого в школе быть не должно, как и русского языка», - негодует третий.

Отметим, что представители школы указали, что карта действительно висела в кабинете, где дети изучают русский язык. Ее уже сняли, а школьники, как и все в Латвии, почтили минутой памяти погибших на войне украинцев.

#школы #дерусификация
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го ноября

    Это прекрасно! Чем больше дураков и идиотов типа AndrisV, тем ближе конец этой "истории Лачплесисов".

    34
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    23-го ноября

    Германия 30-ых годов !!! Кто умеет понимать-тот поймет.

    68
    5

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