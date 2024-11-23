Розентале рассказала о новом, крайне заразном ковид-штамме. Насколько он опасен?

Вопрос сдерживания Covid-19 и эффективности вакцинации вновь встал, особенно в связи с распространением нового штамма коронавируса. Общественность обеспокоена тем, достаточно ли эффективны существующие вакцины Pfizer, Moderna и Novavax против нового штамма вируса.

Инфектолог Байба Розентале объясняет, что этот тип вируса является одним из более легких типов омикрона: «Теперь у нас есть возможность секвенировать внешнюю оболочку вируса. Мы можем обнаружить любое небольшое отклонение от предыдущих. Это мутация».

Розентале упоминает, что читала, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) также признает, что этот тип вируса более заразен, однако отмечает, что заболевание не является тяжелым. «Грипп также очень заразен. От этого тоже можно умереть», — сравнивает она.

Она подчеркивает: «У людей с ослабленным иммунитетом любые бактерии и вирусы могут вызвать тяжелую форму. При инфекциях всегда бывает так, что кто-то не болеет вообще, кто-то болеет очень легко, кто-то средне. В свою очередь, тот, у кого нет иммунитета и он до сих пор подавлен из-за различных лекарств и болезней, тот серьезно болен».

В свою очередь, говоря о вакцинах, Розентале утешает: «Они защищают. У Pfizer есть вакцина против этого штамма. Есть эти вакцины и в Латвии». Рекомендации ВОЗ со временем меняются. До недавнего времени ВОЗ утверждала, что не обязательно создавать вакцину для каждой мутации. На данный момент ВОЗ говорит, что, возможно, это необходимо.

«Главное – это уровень смертности. За всю масштабную пандемию Covid-19 этот показатель составил 1%", - объясняет эксперт по инфекционным заболеваниям Байба Розентале.