Baltijas balss logotype

Розентале рассказала о новом, крайне заразном ковид-штамме. Насколько он опасен? 2

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
Розентале рассказала о новом, крайне заразном ковид-штамме. Насколько он опасен?
ФОТО: Valsts kanceleja

Опыт пандемии еще свеж в памяти людей, а новые мутации вируса вызывают оправданный интерес и настороженность.

Вопрос сдерживания Covid-19 и эффективности вакцинации вновь встал, особенно в связи с распространением нового штамма коронавируса. Общественность обеспокоена тем, достаточно ли эффективны существующие вакцины Pfizer, Moderna и Novavax против нового штамма вируса.

Инфектолог Байба Розентале объясняет, что этот тип вируса является одним из более легких типов омикрона: «Теперь у нас есть возможность секвенировать внешнюю оболочку вируса. Мы можем обнаружить любое небольшое отклонение от предыдущих. Это мутация».

Розентале упоминает, что читала, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) также признает, что этот тип вируса более заразен, однако отмечает, что заболевание не является тяжелым. «Грипп также очень заразен. От этого тоже можно умереть», — сравнивает она.

Она подчеркивает: «У людей с ослабленным иммунитетом любые бактерии и вирусы могут вызвать тяжелую форму. При инфекциях всегда бывает так, что кто-то не болеет вообще, кто-то болеет очень легко, кто-то средне. В свою очередь, тот, у кого нет иммунитета и он до сих пор подавлен из-за различных лекарств и болезней, тот серьезно болен».

В свою очередь, говоря о вакцинах, Розентале утешает: «Они защищают. У Pfizer есть вакцина против этого штамма. Есть эти вакцины и в Латвии». Рекомендации ВОЗ со временем меняются. До недавнего времени ВОЗ утверждала, что не обязательно создавать вакцину для каждой мутации. На данный момент ВОЗ говорит, что, возможно, это необходимо.

«Главное – это уровень смертности. За всю масштабную пандемию Covid-19 этот показатель составил 1%", - объясняет эксперт по инфекционным заболеваниям Байба Розентале.

#коронавирус covid-19
3
14

Комментарии (2)

  • 23-го ноября

    все кто вакцинирован шмурдяком, умирают очень быстро

    39
    10
  • 23-го ноября

    коронобесие. сатанисты. обычный грипп превратили в ковид. на территории Союза ССР нет никаких эпидемий. по межд праву-все кто добровольно одевают маску на лицо, это рабы. с ними можно делать что угодно. думайте и не будьте стадом овец

    50
    16

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео