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Шок: иностранцы не верят, что мы не из России 3

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
Шок: иностранцы не верят, что мы не из России

Хотя с тех пор, как Латвия восстановила свою независимость, прошло уже более 30 лет, нам все еще часто приходится, находясь за границей, доказывать, что Латвия является независимой страной, пишет «Неаткарига».

Этой осенью, отдыхая в Турции, представителю туристического объекта пришлось долго и терпеливо объяснять, что у нас в семье не говорят по-русски, что в школах дети учатся на латышском и что Латвия не является одним из регионов России. Это был шок, ведь это была не какая-то тётка из глубокой турецкой глубинки, а сотрудница широко посещаемого туристического объекта, которая работает там уже много лет и ежедневно знакомится с людьми из многих стран, в том числе и из Латвии.

В похожей ситуации оказалась женщина в Испании: «Я же вам не рассказывала! У меня сегодня тоже было довольно праздничное 18 ноября. Я ехала с испанским таксистом, который от всего сердца был убежден, что страна Латвия находилась под властью России. Ох, как же меня взорвало. В конце поездки он пожелал Латвии долгой жизни, ха!»

Комментаторы подтверждают сказанное выше: «Мало того, они думают, что у нас даже нет своего языка. Мы говорим по-русски».

#латышский язык
21
3

Комментарии (3)

  • MiU
    Made in USSR
    23-го ноября

    Хотелось бы задать этой тётеньке пару вопросиков: сможет ли она сходу показать на карте, где находятся такие государства члены ЕС, как Люксембург....Кипр....Мальта? И уверенно сказать на каких языках там говорят? Может после этого великолатышский дух немного у неё поугаснет... А вообще я испытываю "испанский стыд" за латышскую нацию, читая подобные опусы....

    77
    5
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го ноября

    Большинство людей даже не подозревают где эта латвия находится. А некоторые не подозревают вообще о существовании такой страны. Что вы докапались с величием? Население лр даже меньше некоторых городов. И прям всем знать что да как тут. Смешно.

    104
    6
  • ТК
    Тото Кутунио
    23-го ноября

    Предлагаю латышам бойкотировать эти страны и больше не посещать их и не покупать их продукцию:)

    134
    3

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