В Риге начнут раздавать бесплатный песок для обработки тротуаров

Сегодня в нескольких микрорайонах Риги начнется раздача песка для обработки тротуаров в зимний период, сообщили в Рижской думе.

Песок могут получить владельцы и управляющие недвижимостью, которые обслуживают прилегающую к зданиям территорию с пешеходными тротуарами. На один объект недвижимости можно получить 50 кг песка.

Чтобы получить песок, необходимо подать заявку в центр жителей микрорайонов Риги по электронной почте aic@riga.lv или телефону 80000800.

Сегодня песок можно получить с 9:00 до 11:00 на просп. Сигулдас, 12 в Межапарке, с 13:20 до 15:20 на перекрестке ул. Русова и ул. Чиекуркална 6 линия, с 16:50 до 18:00 на ул. Гарциема, 10 в Вецаки.