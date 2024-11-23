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В Риге начнут раздавать бесплатный песок для обработки тротуаров 1

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
В Риге начнут раздавать бесплатный песок для обработки тротуаров

Сегодня в нескольких микрорайонах Риги начнется раздача песка для обработки тротуаров в зимний период, сообщили в Рижской думе.

Песок могут получить владельцы и управляющие недвижимостью, которые обслуживают прилегающую к зданиям территорию с пешеходными тротуарами. На один объект недвижимости можно получить 50 кг песка.

Чтобы получить песок, необходимо подать заявку в центр жителей микрорайонов Риги по электронной почте aic@riga.lv или телефону 80000800.

Сегодня песок можно получить с 9:00 до 11:00 на просп. Сигулдас, 12 в Межапарке, с 13:20 до 15:20 на перекрестке ул. Русова и ул. Чиекуркална 6 линия, с 16:50 до 18:00 на ул. Гарциема, 10 в Вецаки.

#рига #снег
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го ноября

    Выдать песочка рабам, которые будут бесплатно убирать и посыпать песочком чужую( муниципальную) собственность. Интересно, в какой стране мира есть закон, который обязует кого либо, заботится, БЕСПЛАТНО, о чужой собственности.

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