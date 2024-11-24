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Исследование: в Латвии преобладают стереотипы и вера в теории заговора 1

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2024
BB.LV
Исследование: в Латвии преобладают стереотипы и вера в теории заговора
ФОТО: Global Look Press

В исследовании Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) выявлено, что латвийское общество склонно принимать теории заговора и стереотипы.

Согласно данным, 86% респондентов считают, что политики скрывают истинные мотивы своих решений, а 84% уверены, что важные события в мире остаются неизвестными для широкой аудитории. Более половины опрошенных (55%) полагают, что государственные учреждения отслеживают и контролируют граждан.

«Латвийское общество демонстрирует высокую восприимчивость к теориям заговора, что создаёт благоприятную почву для недоверия к СМИ и государственным органам», — отмечается в исследовании.

Старшее поколение реже соглашается с такими взглядами, тогда как среди представителей нацменьшинств выше процент тех, кто поддерживает теории заговора. Например, мнение о том, что государственные учреждения следят за гражданами, чаще встречается среди нацменьшинств.

Исследование проводилось с мая по июль 2024 года и включало опрос 1556 человек старше 15 лет, а также 70 частично структурированных интервью с участниками от 9 лет. Работу выполнила компания SIA «Civitta Latvija».

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го ноября

    "Латвийское общество демонстрирует высокую восприимчивость к теориям заговора, что создаёт благоприятную почву для недоверия к СМИ и государственным органам". Очешуеть. И это на серьёзных щах печатается после выборов преза сша. Мне даже лень приводить примеры цензуры практически всех мейнстримных медиа и сайтов новостных в сша, в пользу левацкой шоблы. Мля...Недоверия сми и госорганам..верьте барашки, верьте. Только не верещите когда придут по ваше мясо.

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